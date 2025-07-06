三伏貼準備開跑 「冬病夏治」調體質、改善呼吸道把握這些時間

結合針灸、經絡與中藥學的「三伏貼」，是一種傳統中醫的治療法，利用一年之中最炙熱的「三伏天」，把中藥直接貼敷於穴位，達到治病、防病的效果。中醫師柯柏任表示，使用辛溫通絡性質的藥材製成三伏貼，從體表刺激穴位，並借助外界陽氣的幫助，大幅提高人體的陽氣來驅散體內深處的寒邪。

柯柏任說，「三伏天」是一年之中陽氣最旺盛的時期，通常是在小暑與立秋之間，包括初伏、中伏和末伏三個階段。在夏天三伏這幾天，把藥餅貼敷在背上特定穴位，可以改善鼻子過敏、氣喘等。除了呼吸系統的疾病，對於冬天容易手腳冰冷、慢性頭痛、關節痛、腰痠背痛等體質虛寒也有幫助。

「三伏天」是用中國古代的曆法來計算，所以不是固定的日期，今年三伏的日期分別為初伏7月20日、中伏7月30日、末伏8月9日，在這段期間前後大概一個星期都可以來使用。

三伏貼常見使用的中藥有哪些？柯柏任指出，一般常用的藥材有白芥子、細辛、延胡索，有些也會加上甘遂、肉桂、白芷、丁香等藥材輔助。另外，一定會搭配薑汁貼於人體上，主要作用是幫助藥物吸收，並具有溫陽散寒的作用，可助長陽氣。

柯柏任表示，古代人可能皮膚比較粗糙，在進行各種灸法治療時會覺得要燙到起水泡才夠力，像是小腿的足三里穴要用溫灸來保健。古人有云：「若要安，三里莫要乾。」像三伏貼這類的藥物灸也是會貼到起水泡，稱為「發泡灸」，不過現在的三伏貼不需要起水泡也能有不錯療效，敷貼時間建議4至6小時，也會看個人體質和耐受度調整。

柯柏任提醒，藥材處理已經安全許多，但仍要注意敷貼後的皮膚反應，若有明顯紅腫、瘙癢，就要停止使用並清洗皮膚。如果本身皮膚特別容易過敏，有比較嚴重的皮膚病或傷口，或是懷孕的婦女，就不建議使用。一般人敷貼當日，要忌生冷、油膩以及辛辣等刺激性的食物，保持清淡避免影響藥效。

以門診經驗來說，通常連續用3年就能達到不錯的效果，柯柏任建議，搭配中藥調理的效果更佳。以新冠病毒為例，有些人確診後變成慢性咳嗽的「長新冠症狀」，也適合來用三伏貼來改善「久病必虛」。若有其他疾病造成臟腑虛寒的表現，都可以請中醫評估病症及適合接受的療法，進行辨證施治。