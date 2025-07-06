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人體基礎代謝率25歲後開始走下坡 4大症狀恐是身體警訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署提醒，女性腰圍不超過80公分，男性不超過90公分，遠離代謝症候群的威脅。本報資料照片
國健署提醒，女性腰圍不超過80公分，男性不超過90公分，遠離代謝症候群的威脅。本報資料照片

根據國健署「2017-2020年國民營養健康調查」，20至64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，等於每4個人就有1人罹患代謝症候群，男性的盛行率達30.4%，女性則是19.7%。代謝症候群是可預防、可治療的疾病，如果放任三高數值飆高，腰圍及體重超標，罹患糖尿病、高血壓、心血管疾病的機率大增。

營養師林世航表示，肥胖與基礎代謝率有關，18至25歲的青壯年時期是人體基礎代謝率最高效的時期，自25歲之後開始下降，每10年約下降5至10%。當身體代謝力下降，卻未改變飲食或維持運動習慣，多餘的熱量就會形成脂肪堆積在內臟，提早形成「中廣身材」。

代謝症候群並不是中年才開始，林世航指出，身體的基礎代謝率隨年齡增長而下降，但年輕人生活壓力大，NG行為也會悄悄削弱代謝力，包括高油鹽糖飲食、久坐少動。除了變胖之外，疲勞嗜睡、皮膚乾燥、手腳冰冷、便祕恐是身體代謝問題警訊。

代謝不好可以分成兩種類型，一種是身體囤積多餘熱量導致肥胖；另一種是身體能量、養分不足所致。林世航說，有些民眾諮詢時主訴，明明已經戒掉晚睡習慣，隔天工作卻還是疲累想睡覺。這是因為細胞將碳水化合物、蛋白質等營養素轉換為能量的能力下降，當身體未獲得足夠能量就容易感到疲憊。

如果出現皮膚乾燥、手腳冰冷症狀，則是因為細胞活性降低，身體難以獲得足夠的血液供給，進而造成皮膚失去所需營養素。另外，造成便秘的原因是腸道肌肉收縮力減弱，當食物殘渣在腸道停留時間增加，水分過度吸收會導致糞便乾硬難以排出。

要改善代謝變差的問題，林世航建議，掌握「少吃多動」原則，應減少高油鹽糖飲食、增加運動量。開啟身體代謝大門除了吃對營養、補充益生菌，也要維持運動習慣，讓身體代謝力持續轉動。若生活忙碌無法抽出時間運動，不妨多爬樓梯、搭乘大眾運輸工具提前一站下車，增加步行數量等。

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