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中颱丹娜絲逼近 今菜價每公斤37.2元再漲逾1成

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
丹娜絲颱風持續逼近，菜價應聲起漲，今早趁風雨未來陽光普照，許多民眾趕緊上傳統市場採買，菜攤前買氣熱絡，風災之後葉菜類預期上漲的空間最大，民眾大肆搶購。記者林俊良／攝影
丹娜絲颱風持續逼近，菜價應聲起漲，今早趁風雨未來陽光普照，許多民眾趕緊上傳統市場採買，菜攤前買氣熱絡，風災之後葉菜類預期上漲的空間最大，民眾大肆搶購。記者林俊良／攝影

中颱丹娜絲逐漸進逼，菜價也應聲上漲，根據北農統計，台北市蔬菜到貨量約1353噸，蔬菜交易量較昨日增加6.8%，而今天每公斤菜價37.2元較昨日32.7元再漲逾1成。農糧署表示，受颱風預期心理導致買氣強勁，不過目前供應無虞，也尚無災損傳出。

據北農統計，今天蔬菜平均價每公斤37.2元，昨日平均價每公斤32.7元，上漲逾1成，進貨量也較昨日增加6.8%，量增菜種有甘藍、小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、絲瓜、苦瓜、敏豆、甜椒、青蔥、竹筍等。量減菜種有花胡瓜、茄子、番茄、青花苔、玉米、蘿蔔等，其餘各菜種均略有增減。

農業部農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠分析，本日市況因丹娜絲颱風將近，暴風圈將籠罩全台，雖然到貨量較昨日再增加6.8%，但在預期心裡影響，承銷人購買意願活絡，買氣強勁，交易市況熱絡，以及明天休市下為了備貨，各菜種價格漲多跌少。

傅立忠指出，整體來說，因為颱風還未有直接影響，因此產地還沒有任何災損傳出，觀察起來短期葉菜類漲幅可能會比較明顯，例如空心菜、小白菜、青江菜等。此外，農糧署以往在汛期都會輔導農民在5月增加根莖類蔬菜的庫存，也會視市場情形釋出，目前整體直銷通路等市場供應都無虞。

丹娜絲颱風 災損 農糧署

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