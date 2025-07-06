出國旅遊注意！日本「1物」禁帶回台 違者最高可罰新台幣30萬

不少人到日本旅遊時，總愛在藥妝店大採購，其中「金鳥防蚊液」因高效防蚊成為熱門選項。近日一名在日本擔任地勤的台灣女子在Threads發文提醒，金鳥防蚊液屬於航空禁帶物品，不管是手提還是託運都無法登機，卻仍有許多旅客因不知規定，最後只能在機場無奈丟棄，浪費金錢又掃興。

該網友透露，金鳥防蚊液一瓶要價日幣998元（約新台幣200元），不少人在機場才被迫棄置，因此感嘆「真的太浪費，倒不如把錢拿去吃點好吃的！」此外，仍有少部分遊客「偷渡」帶回台灣，她也留言提醒，「成功帶回就是僥倖，真的不用為了區區防蚊液跟自己荷包過不去！」

貼文曝光後引發共鳴，不少苦主留言直呼，「我丟過！還是看到地勤給的違禁品示意圖才知道不行」、「日本法規認定屬於有毒、可燃都禁止，所以這類的殺蟲劑、防蚊液都不能上飛機」；還有人表示，「太多人搞錯了，這不是防蚊液，是殺蟲劑，環境用藥不能帶上飛機，跟瓦斯氣體沒有關係，還有不要往身上噴，除非你習慣把殺蟲劑噴在身上防蚊！」

事實上，金鳥防蚊液為氣霧罐型產品，內含殺蟲成分，依日本飛航安全規定屬於危險物品，不得手提或託運。金鳥台灣總代理也曾發文呼籲，「台灣人拜託拜託，不要再帶金鳥防蚊液闖關」，並分享福岡機場違禁品棄置區照片，堆滿整批被沒收的防蚊液，看了讓人心痛。

值得注意的是，即便僥倖帶回台灣，根據台灣「環境用藥管理法」，防蚊液在法規上屬於「環境衛生用藥」，入境時每人僅能少量攜帶、限自用，未申報或超量輸入，依法可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。提醒民眾，購買防蚊液或殺蟲劑類產品時，應特別留意飛航與入境規範，以免因小失大、平白受罰。