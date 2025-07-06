丹娜絲來襲雲林農民忙搶收 預期心理作祟明天菜價會有明顯漲幅
丹娜絲颱風來襲，雲林地區今天一早從西螺的蔬菜區到沿海的養蚵區，均有農民冒雨搶收，受預期心理影響，各地超商菜市場都出現搶買情形，西螺果菜市場董事長蔡德福表示，在今天周日休市前的平均交易價每公斤只小漲約1成，預期今天颱風進來，明天可能會有較明顯漲幅。
今天上午雲林生產蔬菜的西螺地區，到處可見菜農開始忙著搶收蔬菜，「收多少算多少」農民說，由於田區地勢低窪，雨水會直接灌進來，今天風雨還小才趕緊搶收，西螺果菜市場今天休市，採收的蔬菜會先冰存，明天再出貨。
由於大陸妹等蔬菜才剛播種，不少農民天未亮就趕緊出門到菜園拉起網護菜，農民說，菜要2周後才能收，不提前做好防護，恐會被颱風收走。
西螺果菜市場董事長蔡德福則表示，果菜市場今天休市，昨天的到貨量約800多公噸，與前天比較，數量差不多，平均交易價格每公斤約27元，比前天25元，小漲大約1成左右，這幾天的菜因受前幾天下大雨影響，品質不一，所以前兩天的漲幅不大。
蔡德福說，如葉菜類每公斤均價約10至20元左右，「菜王」高麗菜每公斤約20多元，由於農民颱風前會搶收，因此周一開市後，預估進貨量可能會超過900公噸，菜價可能也會有明顯漲幅。
雲林沿海地區今天上午風浪開始變大，但仍有不少蚵農出海搶收，一船船牡蠣運進港，並用卡車運往各地分銷，蚵農說，養蚵最怕風浪大，養在海域的蚵棚容易被沖走，今年的蚵品質還不差，價格也都不錯都維持在每台斤160元以上，今天若不搶收，強風一進來，可能會全泡湯，所以今天風浪雖開始變大但仍出海搶收。
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