水上活動裝備怎麼挑？專家曝3顏色辨識度最佳 千萬別選黑、藍、紅

暑假海邊戲水熱潮來襲，不少家長在幫孩子挑選泳衣、蛙鏡等裝備時，除了重視款式與功能，恐怕也該多留意顏色選擇。台北市水上救生志工協會近日提醒，依水中光線穿透原理，裝備顏色對安全有影響，鮮明色彩在海水中辨識度更高，有助於提升孩子的戲水安全。

「台北市水上救生志工協會」日前在臉書粉專分享，照片中教練正在象鼻岩海域從事SUP活動，同時也在水下採集鵝頸藤壺。教練身穿藍色水母衣、黑色水母褲，帶著黑色矽膠面鏡、綠色手套及橘色蛙鞋，卻僅有橘色蛙鞋映出水面，其他顏色幾乎被海水給吸收，難以辨識。

協會指出，海水會吸收光線，不同顏色的光線穿透力也有所不同。紅光最先消失，大約在5公尺就看不見了，10到15公尺橙光、黃光也會變弱，30公尺以下幾乎只剩藍光、靛光和紫光，「白色因能反射所有光線，在水下特別顯眼；黑色則會吸收光線，看起來像一團黑影，不容易辨識。」

各顏色在水下呈現出不同效果 黑色：在哪裡都是黑，在水裡光線被吸收之後更黑。 紅色：在陸地上很顯眼，但進入水中紅光會被吸收，變成灰藍色，並不顯眼。 藍色：海水的基本顏色，因為相近色的關係，並不明顯。 綠色：比藍色明亮一點，會稍微顯眼，但藍綠在水中相近，容易混淆。 黃色、橘色：如照片中顯示，相較於紅藍黑，明顯得多。 紫色：潛水到30公尺，紫色依然清晰可見。 白色：深潛時白色辨識度很高，但在水面上浮潛、玩水，因為有光反射干擾，不易辨識。

協會也提醒，許多家長為了「耐髒」會選擇黑、藍、紅等深色裝備，但這些顏色在水中辨識度不高。若參加浮潛或海上活動，建議選擇橘色、黃色、紫色等鮮明裝備，提高能見度；若從事深潛活動，則白色裝備因反光效果好，更有助於維持水下清晰度與安全。選對裝備顏色，不僅方便救援人員辨識，也能讓活動更安心。