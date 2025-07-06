櫛瓜價格超便宜 巧手媽曝創意做法：小孩子也愛吃

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聯合新聞網／ 綜合報導
櫛瓜熱量低，且富含多種維生素和礦物質。示意圖／ingimage
櫛瓜熱量低，且富含多種維生素和礦物質。示意圖／ingimage

熱量低、水分高的櫛瓜向來是減重族與養生族的餐桌寵兒，被譽為「減脂神器」。市場批發價近期更跌至近一年半新低，每公斤僅20.7元，不少家庭主婦趁勢採買。除了常見的烤、煎料理，有媽媽分享「起司千層櫛瓜蛋」簡單做法，一上桌便收服大小朋友味蕾。

原po在FB社團家樂福Carrefour商品網友真心話」中提到，難得買下五折優惠的非籠飼雞蛋即期品，便在家即興創作出一道新料理「起司千層櫛瓜蛋」，上桌後不僅大受好評，小孩甚至要求以後櫛瓜都要使用這個做法，讓她忍不住分享這道料理的「美味秘密」。

起司千層櫛瓜蛋做法

1.雞蛋煮熟、切片

2.櫛瓜切片調味

3.一片蛋、一片櫛瓜，交錯排排站

4.灑上喜歡的起司（多一點才會牽絲）

5.氣炸烤箱烤185°C（10分鐘），再用190°C（5分鐘）

6.出爐後可加堅果點綴

貼文曝光後，不少網友留言表示，「看起來就很美味」、「哇！好愛這個版本的節瓜，我要來copy這個做法」、「真讚的菜譜，放假來秀一下」、「雖然我不敢吃櫛瓜，但也覺得看起來很好吃」；不過也有人認為這個做法「太搞剛」（費工），「哇~阿姨決定…去妳家搭伙就好」。

家樂福 櫛瓜 起司 雞蛋 食譜

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