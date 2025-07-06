颱風預期心理等因素 豬價每公斤107元續寫高價

近期豬價已多日突破百元大關，甚至還屢屢走高，日前每公斤106.8元創下歷史新高，而昨日每公斤107.33元續寫高價。農業部表示，氣候炎熱導致豬隻食慾不佳影響，進而造成可達上市體重的豬隻減少所致，以及颱風可能休市的預期心理下使得拍賣情況熱絡，才會有每公斤107元的情形出現。

根據中央畜產會統計，昨天毛豬價格每公斤高達107.33元，近日交易頭數（不含冷凍廠）也不足，昨日交易頭數僅1萬2010頭，前天則為1萬7908頭，均低於平時的2萬頭。而平均重量為126至127.5公斤左右。

農業部畜牧司長李宜謙表示，近日豬價較高，確實因為近期氣候炎熱，豬隻食慾不振，導致體重增長緩慢，體重達到可以上市重量的頭數較少所致，這情況在每年夏季氣候炎熱的季節都會發生，已經協調台糖在7月份增加調度1100頭以上的毛豬，且會分散在各周調配，目前國產及進口豬肉總供應總量高於去年同期，可滿足民生所需。

李宜謙強調，昨天周六是每周交易量最少的一天，僅有少數肉商進場購買，每周都有同樣的情況，再加上颱風來臨，在可能休市的心理因素下，拍賣的情況熱絡，才會有每公斤107元的情形，不過每公斤107元是平均價格，其實個別市場在過去都有出現高於目前平均價格的情況。

根據衛福部豬肉儀表板截至7月2日的統計，進口豬肉約6萬3040公噸，進口內臟及其他可食用部位約1萬8876公噸，總計8萬1916噸，占整體供應9%；而2024年同期進口豬肉4萬3816公噸，進口內臟及其他可食用部位1萬2776公噸，總計約5萬6592噸，占比6%。

雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，毛豬價格因為天氣炎熱豬隻吃不下飼料，以及流行性下痢、藍耳病等傳染疾病影響豬隻的育成率，導致拍賣價格升高。颱風過境對毛豬價格的影響應該不大，若有宣布停班停課市場的休市（不拍賣），也無法填補毛豬的供應量。

林姓豬農表示，適當的上市體重可確保豬隻的生長效益和市場價格，豬隻過重可能因為體脂肪過高而影響民眾採購意願，再來肉質和價格也受影響。而同樣一張嘴吃一樣的飼料，過輕的豬則因為生長周期過長而影響生產成本，不過這次豬隻減少也和育成率不佳脫離不了關係。