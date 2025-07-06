台電系統可主動查知停電處 提醒：小心地下室配電設施淹水

丹娜絲颱風來襲，台電上午說，預計颱風今晚即會對中部地區帶來風雨，台電提醒民眾，停電時不要急著打電話，因為台電已建置配電自動化系統，民眾可透過網路查詢是否停電與復電。

台電說，丹娜絲颱風由台灣海峽自南而上，強度也逐漸增加，預計將為全省帶來不可小覷之風雨。提醒民眾，務必加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電。

如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸。此外，為因應颱風可能帶來的暴雨，亦請民眾應預先防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。

台電公司於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」網站專區，只要輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢停電資訊，快速又方便。若不便使用網路，台電亦提供 1911 客服專線及停電通報電話 04-22256871 給民眾使用。