丹娜絲颱風來襲台電籲做好防範 停電時這樣做

丹娜絲颱風來襲，南部地區首當其衝，台電屏東區營業處人員及相關設備已整備完成，為可能帶來的風雨及損壞準備。營業處表示，若發生停電民眾可使用網路通報並查詢停復電資訊，也可撥打1911客服專線或通報電話08-7322111。

台電屏東區營業處已備妥搶修人員259名，昇空車55台、吊臂車39台及大小型工程車83台等設備機具戒備中。營業處強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，並搶修盡快復電。

復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序。搶修進度會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多體諒。