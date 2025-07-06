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丹娜絲颱風來襲台電籲做好防範 停電時這樣做

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。圖／台電屏東區營業處提供
台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。圖／台電屏東區營業處提供

丹娜絲颱風來襲，南部地區首當其衝，台電屏東區營業處人員及相關設備已整備完成，為可能帶來的風雨及損壞準備。營業處表示，若發生停電民眾可使用網路通報並查詢停復電資訊，也可撥打1911客服專線或通報電話08-7322111。

台電屏東區營業處已備妥搶修人員259名，昇空車55台、吊臂車39台及大小型工程車83台等設備機具戒備中。營業處強調，台電配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，並搶修盡快復電。

復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序。搶修進度會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，遇到停電狀況請民眾多體諒。

營業處呼籲民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。也提醒商家廣告招牌加裝漏電斷路器，避免漏電危及民眾安全。

台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。圖／台電屏東區營業處提供
台電搶修人員已事先整備防颱的材料及機具。圖／台電屏東區營業處提供

停電 台電 屏東

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