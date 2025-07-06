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注意！台鐵南迴線下午雙向列車停駛 4列次新自強號開放站票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應南迴線雨勢較大，順行列車自下午2時25分台東站開駛、逆行列車下午2時36分自新左營站開駛起，各級列車均停駛。聯合報系資料照
因應南迴線雨勢較大，順行列車自下午2時25分台東站開駛、逆行列車下午2時36分自新左營站開駛起，各級列車均停駛。聯合報系資料照

輕颱丹娜絲陸上警戒擴大，台鐵公司宣布，今天中午12時前全線各級列車正常行駛，但因應南迴線雨勢較大，順行列車自下午2時25分台東站開駛、逆行列車下午2時36分自新左營站開駛起，各級列車均停駛，另外藍皮解憂號2列次也停駛1日。

中央氣象署指出，輕度颱風丹娜絲陸上警戒擴大，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

因應丹娜絲颱風陸上警報發布，台鐵宣布今天列車行駛概況，今天中午12時前縱貫線、宜蘭線、北迴線、台東線、屏東線及各支線正常行駛。

但因應南迴線雨勢較大，南迴線逆行列車自313次（新左營14:36開）起各級列車均停駛；順行列車自3028次（台東14:25開）起各級列車均停駛。

為紓解搭車乘客需求，南迴線逆行列車431次新自強號開放站票（騰雲座艙除外）；順行列車308次、310次、314次新自強號開放站票（騰雲座艙除外）。

至於明（7日）列車行駛資訊，台鐵表示，將視颱風最新動態資訊，於今晚8時30分對外說明。

台鐵提醒，因應颱風變化，乘客出門前，可至各就近車站、台鐵公司官網，或撥打台鐵24小時旅客服務電話詢問列車最新運行資訊。

退、換票及改乘相關訊息，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

丹娜絲颱風 台鐵

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