加油再等等！ 明天油價每公升汽油降0.1元、柴油降0.3元

新北市深坑老街，不算長的街道兩旁，每走兩、三步，就能看到賣豆腐的店家，空氣中飄散著臭豆腐與炭火的香味。這裡是團客搭遊覽車出遊的最愛，也是家庭假日用餐好選項。多年經營下來，老街的豆腐產業愈來愈集中，從豆腐霜淇淋到豆腐蛋塔、麻糬、冰淇淋，各家店都想研發出獨門商品。觀光人潮仍在，但店家感受到一股難以言說的「卡住了」，吃完豆腐、拍拍照，大多數人就離開了，深坑的下一步該怎麼走？

2025-07-06 10:30