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加油再等等！ 明天油價每公升汽油降0.1元、柴油降0.3元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國內油價7日零時起，汽油每公升調降0.1元、柴油調降0.3元，想加油的民眾如果不急的話，待降價後再加油，省省小錢。記者劉明岩／攝影
國內油價7日零時起，汽油每公升調降0.1元、柴油調降0.3元，想加油的民眾如果不急的話，待降價後再加油，省省小錢。記者劉明岩／攝影

國際油價下跌，國內油價也跟著調降，自7日零時起，汽油每公升調降0.1元、柴油調降0.3元，想加油的民眾如果不急的話，待降價後再加油，省省小錢。

中油公司依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施條件下，宣布油價調漲，從七日零時起，國內零售價格分別為92無鉛汽油每公升27元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升25.6元。

中東情勢造成國際油價波動，造成上周國內油價，汽、柴油價格各調漲0.4元，是上月漲幅最大的一次，明天（7日）起汽、柴油格再度調降，讓駕駛人有洗三溫暖的感覺，民眾如果不急著的話，可等正在侵襲台灣西部的輕颱丹娜絲颱風遠颺後，再去加油，既安全又省錢。

中油公司 國際油價 颱風

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