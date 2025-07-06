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丹娜絲颱風陸上警戒新竹以南全納入 影響最大時間曝

丹娜絲颱風中心通過路徑 粉專：過去一世紀十分少見

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
輕度颱風丹娜絲預估路徑。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
輕度颱風丹娜絲預估路徑。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」

輕度颱風丹娜絲中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北轉北北東移動，新竹以南全納入陸上警戒範圍，今天是影響最明顯的一天。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前各國趨於一致，預估中心會在澎湖以東至台灣西部沿岸通過，於台灣海峽甚到台灣中部登陸颱風在過去一世紀都是十分少見。提醒西半部及澎湖務必慎防。

「觀氣象看天氣」指出，現在可以留意一下北上後的路徑，根據美國(GFS)模式系集成員以及部分AI模式預測，丹娜絲颱風周一(7日)深夜到達台灣北部海域、馬祖東北側時有出現顯著西折(甚至西南折情況)，向西轉向同時移速也會放慢有重整結構的跡象，但所處環境不適合增強，大概就維持TD到輕颱下限等級。

「觀氣象看天氣」指出，但若其在此區域其能保有較完整的底層環流，可能會導致台灣西南部迎風面，也就是南高屏一帶延長西南風降雨的時間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

丹娜絲颱風 澎湖

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