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染A型鏈球菌 9歲童休克

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

暑假學童活動增加，第一線醫師觀察，Ａ型鏈球菌病例近期增加，日前收治一名年約九歲的男童，因發燒、肌肉痠痛送醫，經查為Ａ型鏈球菌感染，該名男童一度出現毒性休克，住進加護病房。林口長庚醫院副院長邱政洵說，去年長庚監測到，台灣出現易引發毒性休克的Ａ型鏈球菌分型，籲學童暑假期間，仍應戴口罩、勤洗手，避免染疫。

邱政洵說，Ａ型鏈球菌感染對象以學童、青少年為主，特別是國小高年級的學童最多，感染Ａ型鏈球菌後，會出現發燒、肌肉痠痛、咽喉炎及猩紅熱等症狀，其中，猩紅熱常以皮膚紅疹、發癢、舌頭草莓狀突起等方式表現。

感染Ａ型鏈球菌後多數患者只要採取抗生素治療，病況都可改善，僅有少數會感染侵入肌肉組織，引發毒性休克、壞死性筋膜炎，若未及時搶救有生命危險。

一周前，他收治一名發燒肌肉痛的學童，確診為Ａ型鏈球菌感染，兩天內即發生休克，送進加護病房，經抗生素、輸液、免疫球蛋白與升壓劑等治療，血壓恢復，目前轉至一般病房觀察。

邱政洵說，去年長庚醫院監測到，易引發毒性休克症候群的Ａ型鏈球菌M1在台現蹤，也監測到有「食人菌」之稱的M1UK分型。他提醒，近二周Ａ型鏈球菌陽性個案明顯增加，社區內同時還流行新冠病毒、腸病毒等疫情，民眾參與人多活動時，應勤洗手、戴口罩。

疾管署發言人羅一鈞表示，Ａ型鏈球菌十多年前即取消法定傳染病分類，無趨勢分析數據。因應目前社區疫情，國人應保持良好的個人衛生習慣。

小學生 疾管署

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