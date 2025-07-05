狼醫查詢平台 遭控一拖再拖

台大醫院婦產科名醫鄭文芳，涉下藥性侵女業務，遭起訴後棄保潛逃，此案再次讓「狼醫」問題浮上檯面。醫療改革基金會指出，護短體制是惡行的溫床，衛福部承諾建置的「狼醫查詢平台」至今卻進度延宕。衛福部表示，仍在尋求法源依據，並研議是否擴及其他醫事人員。

醫改會執行長林雅惠指出，衛福部今年一月初承諾三個月內研議設置平台，後來五月在立法院再度保證一個月內提出規畫，但時至今日仍未見具體成果，她質疑，主管機關對性侵案件處理消極，已嚴重損害病人權益，「難道病患的就醫安全可以無限期拖延？」

林雅惠表示，狼醫事件屢見不鮮，不僅破壞醫病關係，也重創醫療專業形象。相關的專科醫學會迄今未公開表態，也未承擔責任，反倒是年輕世代醫師透過連署與聲明推動內部改革，讓專業良知不至噤聲。呼籲專科醫學會應該主動展現自律精神，公開承諾杜絕性暴力、守護醫療倫理。唯有嚴守職業道德，才能避免劣幣驅逐良幣。

醫務管理學會理事長洪子仁指出，建立公開透明、符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩，衛福部已有醫師懲戒、評鑑等資料庫，若能整合並依法揭露部分紀錄，參照國外經驗，應可執行。專科醫學會與醫院也應建立通報與性平審查制，讓醫療倫理內化，而不是只有紙上規範。

衛福部次長林靜儀表示，設置「狼醫查詢平台」需要找尋法源依據，會查詢現有法律是有可配合之處，並且研議公布的範圍，不只有醫師，也能擴及至其他醫事人員。

林靜儀說，上周召開醫師懲戒委員大會，強化地方衛生局和社會局間的橫向聯繫。過往類似爭議案件，常是社會局已處理完，衛生局卻要等判決才召開醫師懲戒委員會，導致進度落後，未來可望縮短懲戒委員會開會時間。