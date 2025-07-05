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民團：輔具制度 毫無中心思想
「輪椅租賃補助才幾百元，能補到什麼？」行無礙資源推廣協會秘書長許朝富說，政府近年積極推動輔具租賃制，同時又補助購買，加上鼓勵輔具中心回收二手輔具，免費對外借用，政府的輔具制度，毫無中心思想，使得品質良莠不齊的輔具在市場流通，又與租賃政策抵觸。
許朝富說，從氣墊床、氧氣機到輪椅，都屬於輔具的一種，產品五花八門，但台灣要推動租賃制，卻讓整個市場變得混亂。
以氧氣機為例，一台要價約落在四萬元左右，僅有身障輔具補助，一般戶補助一萬二千元，無長照輔具補助，等於要買斷才能獲得補助，如有身障資格者，仍需自費近三萬元，如果尚未取得身障資格，急著用氧氣機，在財力有限的狀況下，多會尋求二手市場，二手價約落在一萬到兩萬之間。
許朝富說，二手輔具最大的問題是，該如何確認功能運作完好？如果出氧率僅有一、兩成，使用根本不具效益。二手輔具缺乏管理，超出年限繼續使用狀況一直都有，若沒有制度管理，免費取得恐讓民眾拿到問題輔具也無從反映。
另外，身障與失能者最可能會用到的輪椅，補助類型有七項，補助方式有購買補助，也有租賃補助，身障或長照輔具補助購買，最高可補助到一萬五千元，而租賃補助一般戶最高為七六五元，市面上租賃輪椅月租約落在五到六千不等，若要長期使用，多會選擇直接購買輪椅。
明曜醫療儀器物理治療師張詠家說，國人尋找輔具，多以「便宜」為優先，網路上不少產品，為規避法規，不寫「助行器」，而是以「老人出行方便」作為產品名，民眾一看產品性價比高，不理會品質就下單，加上政府未好好管理，讓現在國內流通的產品，多是陸製不合格的醫材，有些還會拿著不合格的醫材，希望申請補助。
張詠家認為，政府除了設置輔具中心外，應有更多專業人力，投入協助民眾選擇正確輔具。
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