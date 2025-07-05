身障者增 身障輔具補助申請反減

走進超高齡化社會，領有身心障礙證明人口逐年增加，但身障輔具補助申請人次卻逐年下降，業者指出，部分原因是民眾不了解補助內容，或補助額度不足，仍難以購買所需的輔具。衛福部長照司則分析，因長照制度推行後，後續也推動「長照輔具補助」，該現象屬於福利制度的人口轉移，而兩套制度將持續並行推動。

衛福部社家署統計，身障輔具申請人次逐年下降，二○二二年的六萬二八九五人次，到二○二四年僅有五萬五三二三人次，但身障人口從一一九萬多人增至一二三萬多人。

社家署副署長張美美說，身障人數增加，但身障輔具補助申請人次下降，原因是許多身障者，也符合長照資格，經分析，認為以長照補助申請輔具，對自己較有利，才轉至申請長照輔具補助。

由於兩項制度補助的項目都是輔具，長照司與社家署近期重新盤點兩制度補助的輔具項目，總計有六十八項重複，張美美說，身障與長照輔具補助並不衝突，民眾可依使用需求分別申請補助，只要秉持同一品項，僅能擇一補助即可。

長照司司長祝健芳說，長照輔具補助有三年六萬元的申請額度，身障輔具補助則是以「項目」作為基準，二年補助四項，多數民眾會採取「價高申請身障補助、價低申請長照補助」的模式使用。長照輔具補助最大宗的項目，都是以價格低的品項為主，如馬桶增高器、便盆椅、沐浴椅補助購置等。

由於立委林月琴指出，補助應更貼近民眾需求，考量輔具科技推陳出新、社會變遷快速，張美美表示，身障輔具補助基準表，最近一次修正為二○二三年，項目共二四二項，再前一次修正已是十年前，近期研擬修訂身障權法，明文列入「定期檢討身障輔具補助基準」，盼藉此加快輔具補助費用調整，以符合實際需求。