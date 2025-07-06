聽新聞
0:00 / 0:00

新北三重先嗇宮 改以米代金

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

台北市行天宮已經在2014年開始禁止燃香，百年古剎龍山寺也在2020年禁香，新北先嗇宮宣布，即日起不再燒金，改以米代金方式，民眾除可把米帶回，也可捐給廟方媒合弱勢族群。不少信眾表示支持，但也有人質疑可能不再靈驗。廟方表示，為減少汙染必須改革，心誠則靈。

新北市民政局指出，呼籲宮廟落實減香祭祀、金紙集中燃燒、使用大面額紙錢等作為，也鼓勵民眾祭拜時以米代金、以功代金，推廣環保祭祀，以兼顧宗教信仰以及環境保護；截至去年底，新北目前配合減香寺廟有77家、減少燒紙錢金爐者有13家。

三重先嗇宮主祀神農大帝，去年甫滿創立270周年，每年的「三重大拜拜」，總是吸引全國上百尊神將會師，廟方為減少地方衝擊，已將過去常見的炸轎，改為環保鞭炮，希望維持傳統文化之際，也能兼顧地方居民感受。

廟方前日公告，為配合政府「以米代金」政策，提倡環保、減少空氣汙染，不再提供金紙，全面改用以米代金，民眾購買的米中，有一張金紙，會由廟方代燒。

先嗇宮董事長李乾龍表示，新北市府第二行政中心即將進駐，周邊大樓、公寓如雨後春筍建立，為了減少空氣汙染、敦親睦鄰，經過長時間研議後，不再燒金。目前廟內設有「以米代金」販賣機，香的部分則已減為1支。

先嗇宮 新北 環保

延伸閱讀

周邊開發火熱憂汙染 三重先嗇宮宣布：即起不燒金

影／豐原一家五口命案…2鎖匠開鎖近一小時 家屬才成功進屋招魂

今天「天門開」補年中運、許願全靈驗 拜拜攻略不藏私

他犯官符…把一袋金紙丟入台南地檢署內 下場曝

相關新聞

聯合報一周大事 6月29日~7月5日

國內

輕颱丹娜絲逼近 大台北菜價先漲一成七

輕颱丹娜絲來勢洶洶，昨白天北部雖尚無明顯風雨，但大台北菜價卻已經上漲百分之十七點六，傳統市場、超市也出現搶菜人潮，雲林西...

丹娜絲今明風雨最大 打亂航班

輕度颱風丹娜絲來勢洶洶，中央氣象署昨晚間八時卅分，針對嘉義以南地區，以及澎湖發布陸上颱風警報。氣象署提醒，隨著丹娜絲結構...

外籍看護評點制 放寬線上課計分

現行外籍看護若想把工作年限，從十二年延至十四年，評點表的專業訓練、自力學習兩大項加總須達六十點才合格。勞動部如今修正評點...

高錦瑋獲職籃長約 捐款兒時育幼院

台啤永豐雲豹當家新星高錦瑋回饋300萬給幼時照顧他的天主教善牧基金會花蓮兒童之家，他自小「愛球成痴」，院方還為他設籃球架...

球星帶動善的循環 捐款湧入補上育幼院缺口

球星高錦瑋捐款300萬給天主教善牧基金會花蓮兒童之家傳為佳話，面對近年捐款逐漸吃緊，高錦瑋回饋的消息曝光後，帶動「善的循...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。