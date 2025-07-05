二手輔具亂竄 立委：恐壓垮租賃新制

輔具補助目前大多為「補助購買」，如電動輪椅等，需買斷輔具才能獲補助，但即使有補助，不少家庭仍無財力買斷輔具，因此衛福部比照日本，發展輔具租賃補助制，明年七月起，智慧輔具將採全租賃方式補助。專家指出，國內輔具市場常以二手方式流通，且無把關機制，若未妥適管理，恐壓垮租賃市場，難讓制度健全發展。

衛福部長照司日前修訂長照給支付規定，明年七月起智慧輔具，採全租賃補助制。智慧輔具的項目包括移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等，價格依市場機制，由廠商定價，價格、規格與功能，需報備地方政府備查，盼藉此制度活絡輔具市場，促進資源循環利用。

立委林月琴說，政府推動輔具租賃補助制的同時，應先理解國內的輔具市場，不少照顧身障、失能者家庭，因經濟能力有限，常會尋找二手輔具，每年約有十萬件二手輔具在市場流通，且流通的方式，存在於臉書社團、買賣平台等，二手輔具不僅沒有安全標章、標示淘汰年限，也未要求強制檢修，消費者為求便宜，恐陷入安全風險。

林月琴表示，台灣現行的輔具補助制度並不透明，有身障家庭直到身障者過世才知道有輔具補助可以領，且現行的補助金額，難以真正達到補助效果，某些高價輔具要價十多萬，補助卻只補一半，民眾還是買不起，政府的補助制度應貼近民眾。

樂齡網董事長張慶光說，網路上充斥著價格低、中國大陸製的醫療器材，這些醫材未取得醫材許可證，依法不得在台販售，但因跨境電商崛起，如蝦皮、淘寶等，民眾一看到價格低的輔具就訂購，產品從境外出貨台灣，避掉關稅，產品安全也未經把關，此現象不僅對合法業者造成衝擊，也對消費者安全帶來威脅，同樣不利未來租賃制。

行無礙聯盟秘書長許朝富說，部分民間團體或個人，以零元捐贈二手輔具的方式給有需要民眾，受贈者即使發現使用不便或出問題，因接收他人好意，也只能選擇接受。政府設立輔具中心常回收二手輔具，免費借用他人，不論捐贈、二手平台流通、輔具中心免費出借等，都須謹慎處理、控管，否則輔具使用將缺乏專業協助，也會導致租賃制難推動。

衛福部社家署代理署長周道君說，部分輔具經修復後，會以贈送方式處理，使用者間互通有無，不涉及買賣行為，無法由「醫療器材管理辦法」管理，若為二手醫療器材販賣，則可依醫材法管制。