北捷公廁坐蹲比 遭質疑不利長者

聯合報日前專題報導，公廁蹲式馬桶對高齡不友善，引發中央、地方關注。北市議員發現公廁主力的捷運站「一市兩制」，新建坐、蹲式廁間比2：1，但既有車站未導入，市府面對超高齡化社會缺乏遠見。北捷說，改建盡可能增坐式馬桶。

議員侯漢廷說，北市府訂定新車站坐、蹲式廁間比應為2：1的友善規範，但占路網多數的既有車站未導入，連自1999年推動迄今的「初期路網廁所更新工程」，文湖線24站僅忠孝復興站符合新標準。接獲民眾陳情，雙連、圓山等人潮密集站點，女廁竟只設1間坐式馬桶。

侯漢廷說，市場處管轄的台北地下街6處男廁，坐式馬桶也掛零，公園處所轄的部分公園公廁也普遍存在設施老舊、坐式馬桶數量不足的問題，要求優先將比率提升至60%以上。

台北捷運公司回應，內政部最新頒訂2010年版公共建物衛生設備設計手冊，建議坐蹲式廁間比2：3；捷運局規畫手冊是提供各設計顧問公司興建新路線捷運車站依據，2006年至2018年版本建議1：1，2019年後是2：1。

北捷說，考量使用衛生習慣，捷運早期通車啟用車站的廁所原始設計以蹲式馬桶為主，包含文湖線木柵段的廁所2006年改造，當時意見及需求仍傾向蹲式馬桶；2011年起既有車站廁所擴充及改建，坐式馬桶數均已高於蹲式馬桶，但保留蹲式不少於1座的原則。

市場處說，已請台北地下街維管單位增設坐式馬桶，將持續追蹤。公園處指出，年底前會改建完成7座固定廁所及1座特色廁所改建，並逐年編列預算改建。

新北捷運自建兩條輕軌坐蹲比例為3.85：1，新北捷運局表示，新設的捷運站都是坐式馬桶為主，以2018年最早通車的淡海輕軌為例，設備使用不久，由於折舊年限沒到，暫時不會換，除非因意外或嚴重損毀才會更換。

新北市5963座列管公廁中，坐式廁間比例約56%。環保局表示，未來會兼顧性別友善、無障礙、年長者等各種不同需求滾動式檢討，作為公廁新建、改建依據。