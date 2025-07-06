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役男徵集令靠人送 被批效率低

聯合報／ 記者楊正海李定宇／連線報導
北市平均每年送1萬件役男徵集令。示意圖。圖／聯合報系資料照片
北市平均每年送1萬件役男徵集令。示意圖。圖／聯合報系資料照片

役男徵集令均由區公所派員親送，由役男或家屬簽收，不僅效率低落，常發生爭議及未送達，影響公信力與役政制度形象，議員建議比照法院文書掛號郵寄送達。雙北市府表示，依中央規定，要在役男入營10日前送達徵集令，郵寄恐怕來不及。

北市近十年共送10萬1650份役男徵集令，依現行徵兵規則第28條規定，入營徵集令需由鄉、鎮、市、區公所於入營10日前送達役男。台北市各區公所目前仍以公所人員、里長、里幹事親自送達為主要作業方式。但親送常因役男不在家、地址不明等因素有爭議，且行政人力長年負荷過重，耗費大量時間與人力成本。

議員張斯綱指出，法院文書送達採用掛號郵寄，並具法律效力，市府應研議比照，徵集令改採雙掛號郵寄，也減少公所行政負擔，提升效率，配套則以簡訊或電子郵件通知如海外役男、地址變更者等，正視制度漏洞。

北市兵役局指出，徵集令涉及人民服役權益的重大行政處分文書，若未依法送達，役男可能構成妨害兵役刑責，影響權益重大。若役男不在，得由具行為能力家屬、同住人或大廈管理員等代收，無法送達者再依行政程序法採留置、寄存等方式。

兵役局說，若全面以雙掛號寄送，因郵件招領程序最長達15日，不符10日前送達徵集令規定，將延誤入營。

兵役局指出，各縣市均依中央規定辦理徵集令送達作業，以維持全國一致與公信力，但也理解基層執行壓力，認同優化行政流程的重要，未來會積極建請中央簡化送達作業，或採電子化等，兼顧法定程序與人力減省。

北市 役男 郵件

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