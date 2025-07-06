外籍看護評點制 放寬線上課計分

現行外籍看護若想把工作年限，從十二年延至十四年，評點表的專業訓練、自力學習兩大項加總須達六十點才合格。勞動部如今修正評點表，移工只要參加實體補充訓練課或勞動部開設的線上課程達廿小時，又或是接受卅六小時華語文能力訓練，即可累積分數。

據統計，經勞動部申請核准延至十四年的家庭看護工，目前在台約八千八百人，預估修正後，可望有助於更多外籍看護提出申請。

台灣失能者家庭暨看護雇主協會理事長張姮燕說，勞雇主不是不樂見看護提升專業知能，而是擔心看護出門，被照顧者就沒人照顧，因此勞動部的線上數位課程值得大力推廣。但她也提醒，有些是仲介幫忙充時數、也有放著讓課程照跑的，線上課程應加入管理機制。

現行外籍看護若是想延長工作，評點表的專業訓練、自力學習兩大項加總須達六十點才合格。其中專業訓練，再細分取得照顧服務員證照、取得照服員訓練課程結業證書等細項；自力學習細項則包括語言能力、工作能力、服務表現等。

勞動力發展署管理組長蘇裕國說，早期規定相對嚴格，再者也應與中階技術的資深看護工資格衡平，因此這次檢討評點表的計點項目，放寬參加實體補充訓練時數（集中訓練、到宅訓練）或者發展署數位平台的線上課程達廿小時、華語文能力訓練達卅六小時，都可累積評點分數，不再局限完成照服員訓練。