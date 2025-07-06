輕颱丹娜絲逼近 大台北菜價先漲一成七

輕颱丹娜絲來勢洶洶，昨白天北部雖尚無明顯風雨，但大台北菜價卻已經上漲百分之十七點六，傳統市場、超市也出現搶菜人潮，雲林西螺果菜市場昨平均交易價格每公斤約廿五元，比前天廿四點二元小漲。

西螺果菜市場董事長蔡德福說，受前天午後雷陣雨影響，搶收蔬菜品質不穩定，所以各類蔬菜漲幅不大，不過因市場今天休市，加上颱風帶來雨勢可能影響採收進度，明天菜價恐出現有明顯漲幅。

農業部農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠說，台北市蔬菜昨天到貨量約一二六八噸，比前天增加百分之五點七，價格交易為每公斤卅二點八元，較前天廿七點九元，漲了四點九元。

傅立忠說，雖然蔬菜供應量增加，但受到颱風預期心理影響，承銷人的承銷意願跟數量都增加，交易市況熱絡，導致各菜種價格漲多跌少。以青江白菜來看，前天十六元，昨天一口氣漲到廿八點八元，小白菜也從十七點五漲至廿八點二元。夏天最常見的空心菜，前天價格每公斤廿一點八元，昨天則漲到卅七點三元。

為了避免颱風災損及稻穀淋雨濕度高，彰化稻田間昨出現搶收潮，部分稻穀還差七至十二天成熟，成熟度不足拉下穀價，每百台斤濕穀從最高點一千兩百元，回跌到一一七○元。

傅立忠說，五月就啟動滾動式倉儲措施，除了庫存甘藍等，根莖類蔬菜如胡蘿波、洋蔥、馬鈴薯等都很充足，總共超過六千公噸以上。