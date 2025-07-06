丹娜絲今明風雨最大 打亂航班

輕度颱風丹娜絲來勢洶洶，中央氣象署昨晚間八時卅分，針對嘉義以南地區，以及澎湖發布陸上颱風警報。氣象署提醒，隨著丹娜絲結構愈來愈完整，預估暴風圈也會持續增強，有機會碰觸到嘉義以南的陸地，今天至明天上半天是影響台灣天氣最劇烈的時刻，南部、台東、澎湖今慎防局部大雨。

受到颱風影響，台南、高雄、屏東、嘉義縣市今停班停課，澎湖則從中午十二時後停班停課。立榮以及華信航空則宣布今天國內線航班全數取消，國際線部分，包括華航、台灣虎航、長榮等，也多有異動或取消；離島航線則有十四航線、一四五航次停航。

考試院宣布，原訂今天舉辦的一一四年公務人員高考三級考試延期，延期後考試日期，將另行公告。

氣象署表示，根據昨天晚間八時的衛星雲圖觀察，颱風中心位於台灣西南西方約三三○公里的海面上，目前暴風半徑約為八十公里，整體結構逐漸完整，強度有增強趨勢，預估今天暴風半徑將由八十公里擴大至約一五○公里。

氣象署表示，隨著暴風圈擴大，預估今天下半天起，暴風圈範圍有機會觸及澎湖，以及嘉義以南陸地，屆時風雨將明顯增強。尤其從今天至明天上半天，颱風將逐步通過台灣海峽，這段期間將是台灣影響最明顯的時段，預期帶來強風豪雨。

氣象署表示，今天各地降雨將逐漸增強，天氣變得更加不穩定，尤其是東半部、南部及澎湖地區，降雨最為明顯；隨著颱風北上，今晚至明天清晨，整個台灣西半部的降雨也會明顯增加，屆時各地都會受到間歇性大雨甚至短時強降雨的影響，尤其是南部、台東不排除有豪雨等級以上的雨勢出現。

風力方面，氣象署表示，今晚到明晨，颱風通過澎湖附近，澎湖及西半部沿海風力將達到最高峰，澎湖預估將有十一級以上強陣風。已針對新北市、東半部、彰化以南、金門、馬祖等十四縣市發布陸上強風特報，其中澎湖因最靠近颱風中心，發布橙色燈號，風力影響最為明顯。

正值暑假旅遊旺季，然而受到颱風影響，包括墾丁國家公園、龜山島、太平山遊樂區、福山植物園、阿里山林鐵等，都實施預警性封閉。

氣象署表示，目前預估颱風將沿著台灣海峽北上，路徑接近澎湖，不過根據各國電腦模式模擬結果，仍有一定不確定性。若路徑偏東，颱風中心可能更接近台灣本島，將對西半部、南部地區帶來更大風雨影響，甚至也有部分預測模擬指出，颱風中心明天清晨有機會在台灣上空或更靠近西部沿海，建議民眾隨時關注颱風最新動態。