聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報一周大事 6月29日~7月5日

聯合報／ 本報訊

國內

1日： 京華城案開庭，台北市前副市長彭振聲突然接到妻子墜樓噩耗，當庭號啕大哭，痛罵檢察官「良心在哪裡」。

2日：台中市豐原區驚傳一家五口命案，全家疑落入「黃金詐騙」陷阱，導致財務陷入危機，走投無路發生憾事。

4日：台幣近期快速升值，央行宣布打炒匯四大措施，包括「自我管理不佳」外資買賣股票交割時間須採「T+1」等。

國外

2日：美國總統川普宣布與越南達成貿易協議，將向越南課徵廿％關稅，也打擊他國借道越南洗產地，擬課徵轉運商品四十％關稅。

2日：西藏精神領袖達賴喇嘛聲明，將繼續達賴喇嘛轉世制度，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位。

4日：美國總統川普表示，可能自當天起，向貿易夥伴寄送關稅稅率通知函，稅率可能介於百分之十至七十間，且將自八月一日起生效。

京華城案 川普 西藏 豐原 越南

延伸閱讀

726大罷免決戰倒數20天 藍營人士：民進黨手上還有3張王牌

彭振聲妻墜樓亡 沈政男怒轟北檢：清白之人被羞辱活活逼死

彭振聲妻墜樓亡遭網暴 管中閔怒批「小人」：已成看不見善良的國家？

播新聞大罵黃國昌「垃圾到極點」！型男主播王顯瑜遭公司懲處

相關新聞

聯合報一周大事 6月29日~7月5日

國內

輕颱丹娜絲逼近 大台北菜價先漲一成七

輕颱丹娜絲來勢洶洶，昨白天北部雖尚無明顯風雨，但大台北菜價卻已經上漲百分之十七點六，傳統市場、超市也出現搶菜人潮，雲林西...

丹娜絲今明風雨最大 打亂航班

輕度颱風丹娜絲來勢洶洶，中央氣象署昨晚間八時卅分，針對嘉義以南地區，以及澎湖發布陸上颱風警報。氣象署提醒，隨著丹娜絲結構...

外籍看護評點制 放寬線上課計分

現行外籍看護若想把工作年限，從十二年延至十四年，評點表的專業訓練、自力學習兩大項加總須達六十點才合格。勞動部如今修正評點...

高錦瑋獲職籃長約 捐款兒時育幼院

台啤永豐雲豹當家新星高錦瑋回饋300萬給幼時照顧他的天主教善牧基金會花蓮兒童之家，他自小「愛球成痴」，院方還為他設籃球架...

球星帶動善的循環 捐款湧入補上育幼院缺口

球星高錦瑋捐款300萬給天主教善牧基金會花蓮兒童之家傳為佳話，面對近年捐款逐漸吃緊，高錦瑋回饋的消息曝光後，帶動「善的循...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。