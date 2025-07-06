原鄉鐵皮違建難合法 盼放寬規定

高山風景宜人，但山區建築亂象多，桃園市復興區家戶逾1成為列管違建、台中市和平區原鄉建築也多是鐵皮違建。原民想修建，不僅須取得建築師設計與簽證，還要做水土保持，負擔沉重，盼放寬原鄉建築規定。

桃園市復興區是泰雅族原鄉，早年多以竹子搭建，人口增加就在旁邊空地再搭一間，之後改用磚造和水泥，但也面臨山林水保法規要求，形成山區「最美麗的風景、最醜陋的建築」樣貌。

泰雅族人陳文浪40多年前花50萬元將老家竹屋改建成磚造平房，因使用農地變違建被罰款，如今老屋漏水靠鐵皮覆蓋，牆壁水泥多次修補仍裂開，冬冷夏熱。他說，想花錢大修，但又怕錢花下去被認定是新違建，到最後連家都沒有。

泰雅族人劉光明表示，早期族人在山上蓋房子為了省錢，十幾坪的房子只申報三、五坪建地，其他申報農地，結果超出建地範圍的房子都成了違建。鐵皮違建除了材料便宜，搭建拆解都方便，若被舉報要拆除，材料還能回收轉賣變現。

山區違建也在台中市和平區原鄉上演，中市議員古秀英說，原民是經濟弱勢，原鄉建管限制多，不利原民部落發展；她盼在安全前提下，政府能統一放寬原鄉建築規定，或適度在原鄉蓋有原民特色的社宅。

桃市府為此擬訂偏遠地區簡化建築管理辦法，未來復興山區3層樓以下、總樓地板面積不超過495平方公尺的建物，經原民局認定具原民傳統特色，建照由建築師簽證即可，不一定要由建築師設計，簡化申請建照作業，目標9月施行。

桃園市原民局長巴奈・母路說，此次簡化建管辦法，可降低建築修建成本，減輕族人負擔，更有助於保留傳統建築特色與文化。

都發局長江南志說，適度放寬可改善偏遠小基地要花大錢設計簽證的困擾。