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球星帶動善的循環 捐款湧入補上育幼院缺口

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
高錦瑋從小展現出對籃球的濃厚興趣與天賦，不僅憑藉堅定意志在體壇嶄露頭角，更以實際行動捐款300萬元，回饋善牧基金會花蓮兒童之家。圖／TPBL提供
高錦瑋從小展現出對籃球的濃厚興趣與天賦，不僅憑藉堅定意志在體壇嶄露頭角，更以實際行動捐款300萬元，回饋善牧基金會花蓮兒童之家。圖／TPBL提供

球星高錦瑋捐款300萬給天主教善牧基金會花蓮兒童之家傳為佳話，面對近年捐款逐漸吃緊，高錦瑋回饋的消息曝光後，帶動「善的循環」，過去曾在善牧任職、受助或任志工的人紛紛留言與轉發，湧入一波捐款。

「每年收支幾乎都剛好打平」，善牧花蓮區主任曾梅玲表示，近年因通膨、關稅政策變動等因素，整體捐款走勢下滑，兒童之家一年需求約1500萬元，其中政府補助不到5成，其餘6至7成須自行籌措，常要設法補財務缺口；這次高錦瑋與球團捐出的300萬元，成為善牧近年最大一筆個人捐助，且分6年各50萬元穩定挹注，提供善牧穩定財源支持，「今年高錦瑋的捐款剛好補上，非常及時，真的很感謝」。

這筆善款在社群平台引發關注，曾梅玲分享，有律師看到報導，憶起曾在善牧教孩子數學的美好時光，主動捐1萬元支持；也有一些和善牧有關的人紛紛留言、轉發、捐款，引起善的循環。

兒童之家長年照顧因家庭變故、受虐等需要安置的孩童，成為許多孩子的避風港，更是孩子們心中永遠的「家」。兒童之家主任陶明蕙說，有在外縣市工作的孩子，過節時總是送禮到基金會，不幸發生天災後，主動傳訊息關心，孩子與社工彼此就像一家人。

好比曾有個孩子長大後在豬肉攤工作，逢年過節總自掏腰包買豬肉與香腸送回兒童之家，雖然只是簡單的小禮，其實是表達「現在有穩定的工作，我過得很好，請不要擔心」，這分深厚的情感，就是對這個「家」的牽掛。

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