身障輔具申請人次逐年降 衛福部分析：轉申請長照輔具補助

因應高齡化趨勢，國內長照政策推陳出新，輔具補助為重點項目之一。除長照輔具補助外，身障者也可依障別，經評估後申請輔具補助，但身障者輔具補助人次呈現逐年下降，衛福部分析，原因是身障者轉為使用長照補助。衛福部長照司長祝健芳說，因制度目標不同，身障者因障別有不同輔具需求，長照輔具則為讓長輩生活更便利安全，二套輔具補助制度將持續並行。

衛福部社家署統計，近年身障輔具申請人次逐年下降，111年為6萬2895人次、112年為5萬7867人次，113年為5萬5323人次。社家署副署長張美美說，國內身障人數呈上升趨勢，但身障輔具補助申請人次下降，是因為許多身障者也經長照「長照需求等級（CMS）」量表評估，符合長照資格，經分析比對後，評估使用長照補助申請輔具，對自己較有利。

張美美表示，除68項重複項目不得重複申請補助外，身障與長照輔具補助並不衝突，民眾可依使用需求分別申請補助，實務上全國各地輔具中心，可作長照、身障雙方面評估，社區長者、即將出院個案等，都可轉介至輔具中心評估，透過整合評估加快審查速度，長者出院前，社工執行出院準備計畫時，也會協助民眾申請輔具。

祝健芳表示，去年全年符合長照給支付資格，可申請居家服務、喘息服務、交通服務及輔具補助者，共55.8萬人，其中49%同時具身障資格，長照輔具、身障輔具均可使用，因長照輔具設有補助額度3年6萬元，身障輔具則是以項目訂定，2年補助4項，多數民眾會採「價高申請身障補助、價低申請長照補助」模式，長照輔具補助最高項目為馬桶增高器等，是費用較低項目，反映此現象。

另，身障輔具設有「補助基準表」，張美美表示，該基準最近一次修正為112年，項目共242項，再前一次修正已是10年前，遭民間團體詬病調整間隔太長，考量輔具科技推陳出新、社會變遷快速，衛福部研擬在身障權法修法中，明文列入「定期檢討身障輔具補助基準」，盼藉此加快輔具補助費用調整，以符合實際需求。