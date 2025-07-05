快訊

整理包／輕颱丹娜絲直撲！全台共6縣市停班停課 6日颱風假資訊看過來

丹娜絲颱風攪局！高雄啤酒節第3天取消 SJ-D&E、高爾宣表演全沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

身障輔具申請人次逐年降 衛福部分析：轉申請長照輔具補助

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
因長照輔具設有補助額度3年6萬元，身障輔具則是以項目訂定，2年補助4項，多數民眾會採「價高申請身障補助、價低申請長照補助」模式，長照輔具補助最高項目為馬桶增高器等，是費用較低項目，反映此現象。示意圖，本報資料照片
因長照輔具設有補助額度3年6萬元，身障輔具則是以項目訂定，2年補助4項，多數民眾會採「價高申請身障補助、價低申請長照補助」模式，長照輔具補助最高項目為馬桶增高器等，是費用較低項目，反映此現象。示意圖，本報資料照片

因應高齡化趨勢，國內長照政策推陳出新，輔具補助為重點項目之一。除長照輔具補助外，身障者也可依障別，經評估後申請輔具補助，但身障者輔具補助人次呈現逐年下降，衛福部分析，原因是身障者轉為使用長照補助。衛福部長照司長祝健芳說，因制度目標不同，身障者因障別有不同輔具需求，長照輔具則為讓長輩生活更便利安全，二套輔具補助制度將持續並行。

衛福部社家署統計，近年身障輔具申請人次逐年下降，111年為6萬2895人次、112年為5萬7867人次，113年為5萬5323人次。社家署副署長張美美說，國內身障人數呈上升趨勢，但身障輔具補助申請人次下降，是因為許多身障者也經長照「長照需求等級（CMS）」量表評估，符合長照資格，經分析比對後，評估使用長照補助申請輔具，對自己較有利。

張美美表示，除68項重複項目不得重複申請補助外，身障與長照輔具補助並不衝突，民眾可依使用需求分別申請補助，實務上全國各地輔具中心，可作長照、身障雙方面評估，社區長者、即將出院個案等，都可轉介至輔具中心評估，透過整合評估加快審查速度，長者出院前，社工執行出院準備計畫時，也會協助民眾申請輔具。

祝健芳表示，去年全年符合長照給支付資格，可申請居家服務、喘息服務、交通服務及輔具補助者，共55.8萬人，其中49%同時具身障資格，長照輔具、身障輔具均可使用，因長照輔具設有補助額度3年6萬元，身障輔具則是以項目訂定，2年補助4項，多數民眾會採「價高申請身障補助、價低申請長照補助」模式，長照輔具補助最高項目為馬桶增高器等，是費用較低項目，反映此現象。

另，身障輔具設有「補助基準表」，張美美表示，該基準最近一次修正為112年，項目共242項，再前一次修正已是10年前，遭民間團體詬病調整間隔太長，考量輔具科技推陳出新、社會變遷快速，衛福部研擬在身障權法修法中，明文列入「定期檢討身障輔具補助基準」，盼藉此加快輔具補助費用調整，以符合實際需求。

身障者 輔具 長照

延伸閱讀

3黑狗海中露頭...高雄老翁遭浪犬攻擊溺斃留身障女 在地人心惶惶

立委促電動拼裝車訂指引 身障團體：輪椅配件應區分處理

身障個人助理應入法 民團大聲疾呼

凱基壽關注投保權益

相關新聞

二手輔具管理出現漏洞、境外非法產品輸台 立委憂壓垮輔具租賃市場

長照2.0僅部分輔具如電動代步車、電動輪椅等補助租賃，其餘均為補助購買，衛福部政策朝輔具租賃至推動，日前修訂長照給支付規...

身障輔具申請人次逐年降 衛福部分析：轉申請長照輔具補助

因應高齡化趨勢，國內長照政策推陳出新，輔具補助為重點項目之一。除長照輔具補助外，身障者也可依障別，經評估後申請輔具補助，...

台南新化美術協會會員聯展登場 展出61件創作

台南市新化美術協會今天在楊逵紀念館舉辦會員聯展，39名會員共展出禪繞畫、水墨、書法、油畫、攝影等61幅作品，展期到26日...

狼醫事件頻傳 醫務管理學會籲：速推「狼醫平台」 刻不容緩

近期「狼醫事件」頻傳引發社會高度關注，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，建立符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩，...

「史努比鴨」也防颱 宜蘭童玩節消風固定午後躲颱風

宜蘭童玩節今天開幕，吸引上萬人湧入，園區內最吸睛的熱點「史努比鴨」有不少人打卡拍照，不過因午後風勢增強，主辦單位作好防颱...

不滿遊覽車強制裝駕駛身分識別設備 工會擬7月9日包圍交通部

為了防止遊覽車駕駛過勞，明年元旦起交通部要求全台約1.4萬輛遊覽車全面裝設「駕駛身分識別設備」，每輛車最高可獲2000元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。