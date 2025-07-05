二手輔具管理出現漏洞、境外非法產品輸台 立委憂壓垮輔具租賃市場

長照2.0僅部分輔具如電動代步車、電動輪椅等補助租賃，其餘均為補助購買，衛福部政策朝輔具租賃至推動，日前修訂長照給支付規定，明年7月1日起智慧輔具採權租賃制。立委林月琴點出輔具發展困境，二手輔具管理出現漏洞，一年10萬件以上二手輔具在國內流通，卻沒有把關機制，恐壓垮租賃市場，讓租賃制度無法健全發展。

二手與贈與輔具陷入管理漏洞。林月琴說，二手輔具在社群平台相關社團、買賣平台等流通，不僅沒有安全標章、淘汰年限，也未強制檢修，恐造成疑慮；輔具補助制度並不透明，政府開會資料不公開，未邀集業者、民團參與，尤其制定哪些項目可補助，哪些被排除在外，經常無人可知，補助制度必須貼近民眾，某些高價輔具要價十多萬，補助卻只補一半，民眾還是買不起。

樂齡網董事長張慶光說，隨跨境電商平台崛起，許多中國大陸醫療器材，透過蝦皮、淘寶等平台販售至台灣，由境外直接出貨，許多產品未取得衛福部醫材許可證，廣告也未申請許可，業者更是不具備合法醫療器材販售資格，卻規避關稅、檢驗程序，不僅對合法合規業者造成衝擊，也對消費者安全帶來潛在威脅。

張慶光說，曾有民眾在淘寶以低價購買輪椅，卻至樂齡網門市要求維修，門市人員追問下才坦承輪椅產品是在跨境電商購入，這已不是個案，許多門市人員都有類似經驗，業者若出於同情協助維修，反而變相鼓勵民眾以低價購入來自境外，連假卻不知品質輔具，盼主管機關協助抵禦來自中國大陸不合法產品。

境外輔具興盛，國內輔具反而難以上市。林月琴說，許多國內廠商協助國際代工，或自行研發產品，但反而無法取得核可證照在台灣上架，導致投入輔具研發廠商，不及4%，國內面臨「國產上不了、進口進不來」窘境，只剩下淘寶貨最容易取得，「我們不是歧視中國製品，但在品質未經查驗情況下，真的會懷疑品質與安全。」

行無礙聯盟秘書長許朝富表示，有些民間團體或個人，會以零元捐贈方式，贈送二手輔具給有需要民眾，受贈者即使發現使用不便或出問題，因接收他人好意，只能默默接受，政府設立的輔具中心，也常回收二手輔具，免費借用給民眾，不論捐贈、二手平台流通、輔具中心免費出借等，都必須要被處理、控管，否則不僅輔具使用缺乏專業協助，也會導致租賃制難以推動。

衛福部社家署代理署長周道君說，部分輔具經修復後，會以贈送方式處理，使用者間互通有無，不涉及買賣行為，無法由「醫療器材管理辦法」管理，若為二手醫療器材販賣，則依前述法律，已售一定程度限制，並非因為二手就不受限制，個別輔具使用、修復，提供下一位使用者時，應就功能情況妥善溝通，確保使用安全。