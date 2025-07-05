快訊

不斷更新／輕颱丹娜絲進逼！高雄預計20:00宣布 全台6日颱風假資訊一覽

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

中職／史詩紀錄！悍將單局13分史上第4次 第一隊非首局寫紀錄

台南新化美術協會會員聯展登場 展出61件創作

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影

台南市新化美術協會今天在楊逵紀念館舉辦會員聯展，39名會員共展出禪繞畫、水墨、書法、油畫、攝影等61幅作品，展期到26日，會場還有已故知名前輩畫家康智從、陳泰元各兩幅作品，緬懷兩位生前長期推廣美術教育、培養在地人才。

新化美術協會第一到四屆理事長王繼宗、康智從、蘇友泉、陳泰元都是台南大學前身台南師範學院校友，而今僅存蘇友泉是協會最資深元老。蘇友泉說，小學時因家族長輩是書法家開始研習，師大美研所畢業回母校任教37年退休，至今創作60餘年。

協會成員除藝術科班還有不同行業，高雄科大教授蔡定中專業國際企管，卻投入創作多年；在新化老街開現炒店25年的陸配老闆娘李聯容鑽研有成，決定年底退休後全心創作、教學。而卸任理事長長林家弘也在新化開設畫室，協會也終於有了會址。

協會總幹事李秋香說，自己從小愛畫，1978年崑山中學美術科畢業從事建築事務，後來經商，穩定後師承康智從，退休10年來改當專業農夫，收成直銷台北農產，但也至今持續創作不斷，很開已賣出數十幅作品。

協會理事長李宜蓁表示，前會長三顧茅廬才擔任總幹事，從頭學習，前後兩年現在接任理事長。學畫多時一直沒有展出的念頭，是教她的張老師鼓勵才加入新化美術協會。

李宜蓁說，自己的作品是獨一無二的，不論好不好，對自己都是最好的。她努力收集新化美術協會成立30年至今的畫冊，希望協會老師同輩努力創作，讓未來的出版作品更豐富。

台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影
台南市新化美術協會39會員聯展油畫、水墨、書法等61件作品。記者周宗禎／攝影

北農 台南 老闆娘

延伸閱讀

不守法者何其多？警攔查台南新化老街區50輛車竟逾半違規！

6旬婦訪胞妹突失蹤 3天後緊抓藤蔓彷彿蜘蛛人被發現在橋墩下

聽故事「論語子路篇」 台南新化公所教小朋友廉潔與誠信

南市一左轉專用車道設置後車禍頻傳 交通局：已取消並檢討

相關新聞

澎湖珊瑚礁慘狀曝光！全被棘冠海星吸到白化 志工怒轟政府怠惰無知

澎湖縣七美島海域遭棘冠海星大量繁殖入侵，造成珊瑚礁大面積遭啃食，近日地方民眾及潛水愛好者皆投入移除行動，已稍微控制，但海...

「史努比鴨」也防颱 宜蘭童玩節消風固定午後躲颱風

宜蘭童玩節今天開幕，吸引上萬人湧入，園區內最吸睛的熱點「史努比鴨」有不少人打卡拍照，不過因午後風勢增強，主辦單位作好防颱...

台南新化美術協會會員聯展登場 展出61件創作

台南市新化美術協會今天在楊逵紀念館舉辦會員聯展，39名會員共展出禪繞畫、水墨、書法、油畫、攝影等61幅作品，展期到26日...

狼醫事件頻傳 醫務管理學會籲：速推「狼醫平台」 刻不容緩

近期「狼醫事件」頻傳引發社會高度關注，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，建立符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩，...

不滿遊覽車強制裝駕駛身分識別設備 工會擬7月9日包圍交通部

為了防止遊覽車駕駛過勞，明年元旦起交通部要求全台約1.4萬輛遊覽車全面裝設「駕駛身分識別設備」，每輛車最高可獲2000元...

藥學生增額為兩岸緊張？藥師公會憂淪流浪藥師 爭取維持1148限額

國防醫學院藥學系招生名額12年增加3倍，導致藥學生總量年續多年上升，引發藥界反彈。立委林憶君昨天邀集藥師公會、教育部、衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。