台南新化美術協會會員聯展登場 展出61件創作

台南市新化美術協會今天在楊逵紀念館舉辦會員聯展，39名會員共展出禪繞畫、水墨、書法、油畫、攝影等61幅作品，展期到26日，會場還有已故知名前輩畫家康智從、陳泰元各兩幅作品，緬懷兩位生前長期推廣美術教育、培養在地人才。

新化美術協會第一到四屆理事長王繼宗、康智從、蘇友泉、陳泰元都是台南大學前身台南師範學院校友，而今僅存蘇友泉是協會最資深元老。蘇友泉說，小學時因家族長輩是書法家開始研習，師大美研所畢業回母校任教37年退休，至今創作60餘年。

協會成員除藝術科班還有不同行業，高雄科大教授蔡定中專業國際企管，卻投入創作多年；在新化老街開現炒店25年的陸配老闆娘李聯容鑽研有成，決定年底退休後全心創作、教學。而卸任理事長長林家弘也在新化開設畫室，協會也終於有了會址。

協會總幹事李秋香說，自己從小愛畫，1978年崑山中學美術科畢業從事建築事務，後來經商，穩定後師承康智從，退休10年來改當專業農夫，收成直銷台北農產，但也至今持續創作不斷，很開已賣出數十幅作品。

協會理事長李宜蓁表示，前會長三顧茅廬才擔任總幹事，從頭學習，前後兩年現在接任理事長。學畫多時一直沒有展出的念頭，是教她的張老師鼓勵才加入新化美術協會。

李宜蓁說，自己的作品是獨一無二的，不論好不好，對自己都是最好的。她努力收集新化美術協會成立30年至今的畫冊，希望協會老師同輩努力創作，讓未來的出版作品更豐富。