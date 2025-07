嘉美館從嘉義出發的藝術練習曲主題展開幕 故宮院長等藝文界大咖祝賀

嘉市立美術館主題展「Practice and Practice:李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕,展現2名離世女性藝術家李錦繡、謝貽娟創作,以「Practice and Practice」為題,意指實踐與練習,象徵藝術家日復1日創作與探索。市長黃敏惠與藝術家親友師長,以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。

共展出近200件作品與相關文物,涵蓋油畫、水彩、版畫、攝影、複合媒材、速寫與手稿。邀請各界透過畫作,走進2名嘉義女性藝術家的創作世界與人生篇章。

館方指出,李錦繡、謝貽娟是嘉義出身重要女性藝術家,雖相隔1世代,卻有相似人生軌跡:年輕離鄉求學,外地生活、創作。李錦繡美術系畢業,曾任教師,赴法深造後返國,成為1990年代台灣女性抽象藝術的重要代表。

謝貽娟高職畢業後投身商業設計,1990年赴英國修讀藝術創作定居,持續追求藝術理想。2人雖都在50歲左右離世,卻在有限生命裡,傾注無限的創作力與生命力。

2003年李錦繡病逝,嘉市文化局2006年在立博物館為她舉辦返鄉紀念展;2017年謝貽娟辭世,家屬成立基金會延續其精神,2023年在台南市美術館舉辦回顧展。

嘉美館承接這段記憶,獲文化部支持,透過研究、紀錄片與展覽,從嘉義女性藝術視角,再次細膩梳理她們生命與創作,邀請新銳藝術學者黃靖容共同策劃,深入田調整理作品,呈現超越性別既定框架的藝術面貌。

開幕式,2名藝術家親友師長、黃光男教授、故宮博物院長蕭宗煌,以及李錦繡夫婿、藝術家黃步青,李錦繡兄弟李英哲老師、謝貽娟文化藝術基金會董事長謝佳玲、謝貽娟兄長謝詩俊,參與展覽當代藝術家蔡志賢、康雅筑、王怡婷等到場,感謝嘉市府透過展覽,讓更多人了解2位出身嘉義重要女性藝術家作品與創作理念。

黃敏惠說,今年嘉義建城「320+1」周年,城市豐厚文化底蘊滋養無數藝術家,過去保守社會氛圍,讓女性創作者鮮少被看見。此次展覽是對嘉義在地文史再次整理,是嘉義女性藝術史新起點。