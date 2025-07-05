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嘉美館從嘉義出發的藝術練習曲主題展開幕 故宮院長等藝文界大咖祝賀

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供

嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，展現2名離世女性藝術家李錦繡、謝貽娟創作，以「Practice and Practice」為題，意指實踐與練習，象徵藝術家日復1日創作與探索。市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。

共展出近200件作品與相關文物，涵蓋油畫、水彩、版畫、攝影、複合媒材、速寫與手稿。邀請各界透過畫作，走進2名嘉義女性藝術家的創作世界與人生篇章。

館方指出，李錦繡、謝貽娟是嘉義出身重要女性藝術家，雖相隔1世代，卻有相似人生軌跡：年輕離鄉求學，外地生活、創作。李錦繡美術系畢業，曾任教師，赴法深造後返國，成為1990年代台灣女性抽象藝術的重要代表。

謝貽娟高職畢業後投身商業設計，1990年赴英國修讀藝術創作定居，持續追求藝術理想。2人雖都在50歲左右離世，卻在有限生命裡，傾注無限的創作力與生命力。

2003年李錦繡病逝，嘉市文化局2006年在立博物館為她舉辦返鄉紀念展；2017年謝貽娟辭世，家屬成立基金會延續其精神，2023年在台南市美術館舉辦回顧展。

嘉美館承接這段記憶，獲文化部支持，透過研究、紀錄片與展覽，從嘉義女性藝術視角，再次細膩梳理她們生命與創作，邀請新銳藝術學者黃靖容共同策劃，深入田調整理作品，呈現超越性別既定框架的藝術面貌。

開幕式，2名藝術家親友師長、黃光男教授、故宮博物院長蕭宗煌，以及李錦繡夫婿、藝術家黃步青，李錦繡兄弟李英哲老師、謝貽娟文化藝術基金會董事長謝佳玲、謝貽娟兄長謝詩俊，參與展覽當代藝術家蔡志賢、康雅筑、王怡婷等到場，感謝嘉市府透過展覽，讓更多人了解2位出身嘉義重要女性藝術家作品與創作理念。

黃敏惠說，今年嘉義建城「320+1」周年，城市豐厚文化底蘊滋養無數藝術家，過去保守社會氛圍，讓女性創作者鮮少被看見。此次展覽是對嘉義在地文史再次整理，是嘉義女性藝術史新起點。

黃敏惠引用爾雅出版社創辦人隱地所說，「要在有限的生命裡，種1棵無限文學樹」，期待民眾透過畫作，感受藝術家有限生命裡無盡藝術光芒。展期即日起到10月12日，歡迎走進館內，靜靜體會她們以日日練習換來的感動，品味畫都嘉義別樣的溫柔風采。

嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
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嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供
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嘉市立美術館主題展「Practice and Practice：李錦繡、謝貽娟與我」下午開幕，市長黃敏惠與藝術家親友師長，以及黃光男教授、故宮博物院院長蕭宗煌等藝壇巨擘雲集祝賀。圖／嘉市府提供

嘉義 故宮 藝術家

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