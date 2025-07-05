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狼醫事件頻傳 醫務管理學會籲：速推「狼醫平台」 刻不容緩

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
醫生示意照。圖／ingimage
醫生示意照。圖／ingimage

近期「狼醫事件」頻傳引發社會高度關注，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，建立符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩，專科醫學會與醫院管理端也有責任，應主動建立內部通報與性平審查制度，讓醫療倫理不只是紙上規範。

洪子仁指出，當社會大眾反覆從新聞接收名醫違失、體制失靈的訊息，整體醫療信任資本正面臨嚴重侵蝕。與其每次事發後被動滅火，不如主動建立制度性回應機制，將違失紀錄依法揭露，讓民眾在選擇醫師時具備最基本的資訊保障，也可避免守法醫師被「劣幣驅逐良幣」。

至於實際推動是否「窒礙難行」，洪子仁認為，不應高估技術門檻，也不應低估制度責任。衛福部現行已有醫師懲戒、評鑑與行政處分等資料庫，若能整合既有資料、參照國外經驗，如美國與英國的醫師查詢系統，並在不違反個資與正當法律程序原則下，提供一定程度的查詢功能，其實並非不可行。若現行法源不足，政府應啟動修法補強，讓查詢平台具備明確法律依據。

洪子仁也呼籲，專科醫學會與各醫療機構，應建立內部通報與性平審查制度，讓醫療倫理內化為日常執業、評鑑與管理流程的一部分，而非僅停留在紙本規範。

「醫療專業的根基來自社會信任」，洪子仁表示，不能任由少數人違德違法卻無制度處理。台灣醫務管理學會支持政府推動醫師查詢平台的制度規劃，並願意提供專業行政與制度設計協助，讓病人安全從承諾化為看得見、查得到的具體保障。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，建立符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩，專科醫學會與醫院管理端也有責任，應主動建立內部通報與性平審查制度，讓醫療倫理不只是紙上規範。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，建立符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩，專科醫學會與醫院管理端也有責任，應主動建立內部通報與性平審查制度，讓醫療倫理不只是紙上規範。本報資料照片

洪子仁 醫學會 醫師

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