狼醫事件頻傳 醫務管理學會籲：速推「狼醫平台」 刻不容緩

近期「狼醫事件」頻傳引發社會高度關注，台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，建立符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩，專科醫學會與醫院管理端也有責任，應主動建立內部通報與性平審查制度，讓醫療倫理不只是紙上規範。

洪子仁指出，當社會大眾反覆從新聞接收名醫違失、體制失靈的訊息，整體醫療信任資本正面臨嚴重侵蝕。與其每次事發後被動滅火，不如主動建立制度性回應機制，將違失紀錄依法揭露，讓民眾在選擇醫師時具備最基本的資訊保障，也可避免守法醫師被「劣幣驅逐良幣」。

至於實際推動是否「窒礙難行」，洪子仁認為，不應高估技術門檻，也不應低估制度責任。衛福部現行已有醫師懲戒、評鑑與行政處分等資料庫，若能整合既有資料、參照國外經驗，如美國與英國的醫師查詢系統，並在不違反個資與正當法律程序原則下，提供一定程度的查詢功能，其實並非不可行。若現行法源不足，政府應啟動修法補強，讓查詢平台具備明確法律依據。

洪子仁也呼籲，專科醫學會與各醫療機構，應建立內部通報與性平審查制度，讓醫療倫理內化為日常執業、評鑑與管理流程的一部分，而非僅停留在紙本規範。