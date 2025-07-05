小小英雄出任務 異想新樂園暑假職人體驗再度熱血登場

今年暑假，孩子們將有機會變身小小英雄！台中親子人氣景點、位於台中軟體園區的「異想新樂園」，從7月12日起連續四周推出主題式「職人體驗活動」，讓孩子化身小小英雄，近距離接觸消防員、警察、特戰部隊與國軍，體驗真實又夢幻的職人世界，解鎖專屬英雄的回憶。

異想新樂園已連續三年與台中市消防局第三救災救護大隊、台中市警察局霧峰分局、國軍中部地區人才招募中心等單位，推出四場別開生面的「暑假職人體驗活動」。

活動透過互動裝備展示、實境體驗與專業宣導，讓孩子們認識不同職業的價值與使命，也能學會基本的安全與自我防護知識，從小培養正確觀念與同理心。

7月12日首場將由最受小朋友歡迎的消防隊登場。穿上迷你消防制服、登上救災沙灘車、挑戰趣味闖關，結合防災知識宣導，讓孩子邊玩邊學習「保命技能」，成為挺身而出的勇敢小小消防員。

緊接著7月19日警察主題日，帥氣警用重機亮相，小朋友可變身小小警察，參與反詐騙與交通安全宣導，還有豐富闖關活動，一起守護正義、學習生活中常見的防護知識。

7月26日特戰部隊日，將展示各式軍用裝備與任務工具，搭配互動體驗，讓孩子近距離感受軍人訓練的專業與震撼、體驗到特戰部隊的硬派魅力，

8月2日壓軸登場的國軍主題日，小朋友將穿上國軍制服、參與模擬射擊，並親手接觸裝備操作，沉浸式體驗軍人的帥氣與紀律，讓大小朋友都能一圓軍人夢。