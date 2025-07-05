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「史努比鴨」也防颱 宜蘭童玩節消風固定午後躲颱風

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭童玩節園區邁入第30年今天開幕，史努比鴨成為人氣焦點，但因颱風外圍環流帶來強風，中午過後消風收納避颱風。圖／民眾提供
宜蘭童玩節園區邁入第30年今天開幕，史努比鴨成為人氣焦點，但因颱風外圍環流帶來強風，中午過後消風收納避颱風。圖／民眾提供

宜蘭童玩節今天開幕，吸引上萬人湧入，園區內最吸睛的熱點「史努比鴨」有不少人打卡拍照，不過因午後風勢增強，主辦單位作好防颱準備，下午1時將「史努比鴨」消風固定，待待颱風過境，風速安全後再以完整面貌與遊客見面，至於6日是否休園，後續將公告。

童玩節今年邁入第30年，以「童心無限、童玩30」為主題，今年邀集23國、28團演出，30年累計邀請國家已達到100個。今天下午開幕式，由日本豪斯登堡Tenko天鼓帶來震撼演出，蘭陽舞蹈團詮釋童玩節1996開辦首年捷克團隊隨行記者所創作的「宜蘭之夏」詩集，並播放歷屆縣長回顧童玩節30年的發展歷程。

今年不只展館、活動都升級，在活動登場前與知名藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼合作的大型充氣裝置藝術「史努比鴨」也掀起討論熱潮，上午9時開園後，不少民眾搶著與它打卡拍照，相當有人氣。

因「丹娜絲」颱風逐漸逼近，受颱風外圍環流影響，宜蘭地區今日午後風勢明顯增強。文化局表示，因現場瞬間風力已達颱風等級，考量「史努比鴨」長達23公尺、寬19公尺、高18公尺，體積龐大、受風面積廣，擔心因風力太大造成氣膜破裂受損，下午1時已啟動保護機制，將作品收納確保安全，待颱風過境、風速回穩至安全範圍後，再重新充氣展示。

宜蘭童玩節園區邁入第30年今天開幕，史努比鴨成為人氣焦點。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭童玩節園區邁入第30年今天開幕，史努比鴨成為人氣焦點。圖／宜蘭縣政府提供

丹娜絲颱風 宜蘭 童玩節

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