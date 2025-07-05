「史努比鴨」也防颱 宜蘭童玩節消風固定午後躲颱風

宜蘭童玩節今天開幕，吸引上萬人湧入，園區內最吸睛的熱點「史努比鴨」有不少人打卡拍照，不過因午後風勢增強，主辦單位作好防颱準備，下午1時將「史努比鴨」消風固定，待待颱風過境，風速安全後再以完整面貌與遊客見面，至於6日是否休園，後續將公告。

童玩節今年邁入第30年，以「童心無限、童玩30」為主題，今年邀集23國、28團演出，30年累計邀請國家已達到100個。今天下午開幕式，由日本豪斯登堡Tenko天鼓帶來震撼演出，蘭陽舞蹈團詮釋童玩節1996開辦首年捷克團隊隨行記者所創作的「宜蘭之夏」詩集，並播放歷屆縣長回顧童玩節30年的發展歷程。

今年不只展館、活動都升級，在活動登場前與知名藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼合作的大型充氣裝置藝術「史努比鴨」也掀起討論熱潮，上午9時開園後，不少民眾搶著與它打卡拍照，相當有人氣。