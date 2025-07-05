不滿遊覽車強制裝駕駛身分識別設備 工會擬7月9日包圍交通部

為了防止遊覽車駕駛過勞，明年元旦起交通部要求全台約1.4萬輛遊覽車全面裝設「駕駛身分識別設備」，每輛車最高可獲2000元補助。不過，這項新規引發新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿，工會認為現有的GPS設備只需擴充功能即可辨識駕駛身分，卻被迫額外購買新設備，形同「一頭牛剝兩層皮」，因此計畫7月9日、10日動員約200輛遊覽車前往交通部抗議。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔認為，目前遊覽車上普遍裝設的GPS全球定位系統，其實早已具備優化擴充、納入駕駛身分識別功能的技術可行性，對於行車安全的監控已具備一定的基礎。工會認為，若能針對現有的GPS系統進行升級或功能擴充，使其也能辨識駕駛身分並記錄其工時，即可達到與強制加裝新設備相同的監管效果，根本無需再額外花費。

許景翔說，交通部要求加裝額外設備，一台設備要價4800元，補助雖有2000元，駕駛和業者仍須自掏腰包2800元，且每月還得支付480元月租費，讓人質疑是否涉及官商勾結。他批評，過去全面安裝GPS後，大客車肇事率並未下降，反而逐年上升，事故多與人為疏失有關，單靠科技設備並非解決之道。

他表示，7月9日和10日兩天，工會將號召200台遊覽車包圍交通部抗議，並提出訴求。

交通部公路局表示，業者若透過既有GPS車機擴充功能增加駕駛識別，符合車輛即時回傳及系統介接駕駛資訊之功能規範，無須加裝駕駛識別設備：駕駛識別規範之要求，是指業者所屬車輛應即時回傳駕駛資訊至業者設置之營運車輛監控管理系統，並由該系統隨車輛GPS訊號提供駕駛人資訊介接至本局遊覽車動態資訊系統，若業者採取之駕駛識別方式符合上開功能要求，本局並未限制採用何種型式或設備，亦未要求增加額外購置設備費用。

公路局指出，若業者有加裝相關設備之需求，為協助業者裝置，本局配套辦理補助作業，本局已於114年6月19日發布遊覽車客運業車輛裝置駕駛識別設備補助作業要點，並開始受理補助申請，補助比例49%，每車補助裝置設備以2,000元為上限。且有關回傳駕駛資訊之傳輸費，經洽詢車機系統商表示駕駛資訊係透過既有GPS訊號回傳，無須增加額外傳輸費用。