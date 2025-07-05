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澎湖珊瑚礁慘狀曝光！全被棘冠海星吸到白化 志工怒轟政府怠惰無知

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
澎湖海域珊瑚礁白化，同時面臨棘冠海星啃食威脅。圖／澎湖海洋保護志工團隊提供
澎湖海域珊瑚礁白化，同時面臨棘冠海星啃食威脅。圖／澎湖海洋保護志工團隊提供

澎湖縣七美島海域遭棘冠海星大量繁殖入侵，造成珊瑚礁大面積遭啃食，近日地方民眾及潛水愛好者皆投入移除行動，已稍微控制，但海洋志工昨到望安西吉嶼海域時，卻見到珊瑚礁大面積白化的慘況，珊瑚礁已少到連棘冠海星都餓死。

澎湖棘冠海星數量大爆發已威脅珊瑚礁生態，除了七美島在近日受到高度關注，不少地方人士都自發出錢出力開船出海與潛水愛好者一同展開移除行動，短短數日就已將移除上百隻棘冠海星，讓七美島海域周邊終於能暫時喘口氣，但其餘海域仍不見樂觀。

澎湖海洋志工保護團隊昨就到望安鄉西吉嶼海域展開「突棘行動」防治海星蔓延，但志工下水後，卻見到海底一片死氣沉沉，原本3年前還曾經被大片珊瑚礁覆蓋的海底區域，受到氣候變化及棘冠海星吸食，已大面積白化、消失，就連靠啃食珊瑚蟲維生的棘冠海星，都因食物數量銳減，導致數量也大減。

澎湖海洋保護志工團隊隊長陳盡川日前發文批評海保署對於海洋保護管理「遲鈍、無知、怠惰」，直指海保署行政「虎頭蛇尾」，對海星大量出現的海域未徹底執行巡查並清除，同時警告西吉、貓嶼、草嶼及花嶼也都可能出現棘冠海星泛濫，呼籲海保署緊急勘查。

棘冠海星大量繁殖，志工下水捕捉到巨型棘冠海星個體。圖／澎湖海洋保護志工團隊提供
棘冠海星大量繁殖，志工下水捕捉到巨型棘冠海星個體。圖／澎湖海洋保護志工團隊提供
棘冠海星大量繁殖，志工下水捕捉到巨型棘冠海星個體。圖／澎湖海洋保護志工團隊提供
棘冠海星大量繁殖，志工下水捕捉到巨型棘冠海星個體。圖／澎湖海洋保護志工團隊提供

澎湖縣 珊瑚礁 西吉嶼

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