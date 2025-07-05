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童玩節史努比鴨充氣不足塌扁 宜縣：防颱才洩氣

中央社／ 宜蘭縣5日電

宜蘭國際童玩藝術節今天剛開幕，但園區高18公尺的「史努比鴨」充氣裝置藝術在中午時出現充氣不足、塌扁現象。宜蘭縣政府表示，因防颱所需，「史努比鴨」才會洩氣防範。

以遊戲、展覽、演出、交流4大主軸的2025宜蘭童玩節今天起至8月17日，在冬山河親水公園登場。

配合今年是童玩節30週年，宜蘭縣文化局邀請黃色小鴨（Rubber Duck）創作者荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）特別將黃色小鴨與經典卡通角色史努比（Snoopy）結合，在園區推出長23公尺、寬19公尺、高18公尺的「史努比鴨」充氣裝置藝術，成為今年園區主要打卡景點。

許多遊客把握今天童玩節剛開幕，前往享受多樣戲水設施之外，也原本想要與「史努比鴨」打卡合照；但在中午時，它卻出現充氣不足情況，整隻不是軟趴、塌扁在池水上，要不然就是被風吹到嚴重變形，遊客抱怨連連。

宜蘭縣文化局表示，園區今天開園後，上午時段「史努比鴨」形狀還很正常，但中午時因颱風丹娜絲逼近，園區出現強勁風勢；基於防颱安全，「史努比鴨」必需洩氣防範，因此在過程中才會出現塌扁情況。

宜蘭 文化局 童玩節

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