公廁坐式馬桶不夠多？ 北捷挨批標準「一市兩制」

長者使用蹲式馬桶如廁意外頻傳，北市議員卻現公廁主力的捷運站「一市兩制」標準，新建坐蹲式廁間比2：1，早期車站卻沿用過時設計，質疑市府面對超高齡化社會的反應遲緩且缺乏遠見。北捷說，改建盡可能增加坐式馬桶。

議員侯漢廷發現，北市府訂定新車站坐蹲式廁間比應為2：1的友善規範，但占路網多數的既有車站未導入，連自1999年推動迄今的「初期路網廁所更新工程」，文湖線24站僅忠孝復興站符合新標準。他更接獲民眾陳情，雙連、圓山等人潮密集站點，女廁竟只設1間坐式馬桶。

侯漢廷說，不只在捷運系統，市場處管轄的台北地下街6處男廁，坐式馬桶掛零，公園處所轄的部分公園公廁也普遍存在設施老舊、坐式馬桶數量不足的問題。北市是國際門面，公廁品質是衡量城市進步的文明指標，坐式馬桶早已是先進國家的標準配備，主責3個局處無長遠的改善計畫，他要求優先將比例提升至60%以上。

台北捷運公司回應，廁所蹲坐式馬桶應設置比例，目前無相關法令規定。內政部最新頒訂2010年版公共建築物衛生設備設計手冊，建議坐蹲式廁間比2：3；捷運局規畫手冊是提供各設計顧問公司興建新路線捷運車站依據，2006年至2018年版本建議1：1，2019年後則是2：1。

北捷說，考量使用衛生習慣，捷運早期通車啟用車站的廁所原始設計以蹲式馬桶為主，包含文湖線木柵段的廁所2006年改造，當時意見及需求仍傾向蹲式馬桶；2011年起既有車站廁所擴充及改建，坐式馬桶數均已高於蹲式馬桶，但保留蹲式不少於1座的原則。

北捷表示，對於早期車站的蹲式馬桶改設坐式馬桶，將就廁所空間配置、排水管線、地面高程及結構條件等評估可行改善方案，並於廁所更新改建時，盡可能增加坐式馬桶。

市場處解釋，台北地下街所屬6間男廁皆有設置無障礙廁間，無障礙廁間內即已附設坐式馬桶供民眾使用。考量現有蹲式馬桶改為坐式馬桶尚需設計規畫及籌措經費，市場處已請受託維管的保證責任台北市台北地下街場地利用合作社增設坐式馬桶，將持續追蹤。

公園處指出，公廁新文化是北市近年政策，推出公廁2.0計畫，陸續汰換公園內流動廁所為景觀公廁，廁間考量通用設計原則，兼具高齡化、親子、性別友善及無障礙使用，目前已改建34座，年底前會完成7座固定廁所及1座特色廁所改建，並逐年編列預算改建。