陰莖腫脹如象拔蚌 醫：亂選情趣道具 恐一不小心就自宮

為追求更持久的性表現，不少男性會嘗試使用延時環等情趣輔助工具，但若未經專業指導，可能造成嚴重後果。一名50多歲男性，日前在按摩店接受「特別服務」時，聽從按摩小姐建議使用金屬製陰莖環，結果無法取下，導致生殖器嚴重腫脹，外觀腫大如象拔蚌，最終得靠骨科專用鋼針剪緊急剪除，經一周休養才恢復正常。

開業泌尿科醫師顧芳瑜指出，曾處理過一名患者，用一般戒指套住生殖器，結果戒指卡死無法移除，最終出動油壓剪才成功處理。另有患者使用來路不明的真空吸引器，卻因抽吸力過強、血管破裂，陰莖嚴重腫脹、變色如茄子，幸虧緊急就醫才未釀成永久性損傷。

而泌尿科醫師黃冠鈞指出，象拔蚌個案就醫時，金屬環仍緊卡在陰莖根部，因血液循環受阻呈現水腫，且感覺遲鈍，血流不順引發知覺麻痺，好在經過處理後，未留下後遺症。

顧芳瑜表示，門診中不乏男性因勃起功能不好，嘗試購買各式道具或器具自救，但市售情趣用品品質良莠不齊，材質與安全設計多未經檢驗。延時環等產品並非無害，若配戴時間過長，如超過48小時仍未取下，恐導致血液循環受阻，引發組織壞死，嚴重者甚至可能出現陰莖壞死脫落，形同自宮。

顧芳瑜呼籲，有勃起困難或硬度不足等問題的民眾，應選擇經衛福部核准的合法醫療器材，例如具備安全洩壓裝置的「真空助勃器」，所搭配的矽膠環相對安全，即便遇到無法移除的情形，也可透過剪除方式輕鬆處理，不像金屬環風險高，切勿輕信來路不明產品，以免釀成遺憾。