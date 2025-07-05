115年擬強制裝刷卡機 百輛遊覽車9日包圍交通部

遊覽車明年擬強制裝駕駛身分識別設備，公路局補助每車上限2000元。新北市遊覽車駕駛員職業工會質疑，現有系統整合即可提供資訊，卻要自費裝刷卡機，9、10日將號召百輛遊覽車包圍交通部。

為掌握遊覽車駕駛工時，交通部日前預告修正汽車運輸業管理規則第19條之4，預計最快明年強制要求遊覽車客運業車輛，應增加裝置具有駕駛識別功能設備，並應維持正常運作，及提供駕駛人資訊介接至公路主管機關指定資訊平台。

目前遊覽車依規定裝GPS定位設備，並介接車輛動態資訊以提供行駛中車輛車號、即時監控位置、車輛速度、行駛時間、歷史軌跡查詢及異常狀態回報等功能統計分析資料及即時預警功能，但並未提供駕駛車輛駕駛人資訊。

由於不少遊覽車屬於靠行，裝置相關設備須司機本人自行負擔相關費用，因此曾引發不少駕駛抗議。交通部公路局近期公告補助遊覽車客運業車輛裝置駕駛識別設備作業要點，明定每車補助上限為新台幣2000元。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔表示，交通部過去要求業者裝GPS掌握行車軌跡，但大客車肇事率仍逐年上升。

許景翔同樣質疑裝設刷卡機必要性，恐增加額外費用負擔，他認為，僅需利用遊覽車現有系統，透過介面整合，即可提供所需資訊，預計9、10日將號召百輛遊覽車包圍交通部抗議。

公路局表示，業者若透過既有GPS車機擴充功能增加駕駛識別，符合車輛即時回傳及系統介接駕駛資訊功能規範，無須加裝駕駛識別設備，公路局並未限制採用何種型式或設備，也未要求增加額外購置設備費用。

公路局指出，若業者有加裝相關設備需求，公路局已開始受理申請補助，每車補助裝置設備以2000元上限，同時強調已洽詢車機系統商，駕駛資訊透過既有GPS訊號回傳，無須增加額外傳輸費用。