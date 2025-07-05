天熱？又見屁孩躲好市多冰櫃躲貓貓 台中食安處要稽查了

有網友爆料，台中北屯好市多，巧遇家長讓孩子輪流進入冰櫃遊戲，引起網友熱議，有的網友PO出高雄也有類似狀況，害商品全下架，也有的稱少管事、也有的奉勸家長好自為之，業者恐提告；台中市食安處今說，將稽查，違者重罰。

根據脆友rex.ju分享的影片，只見影片中有一名女童站在架上擺滿商品的冰櫃內，且雙手遮臉，似乎在跟對面、冰櫃外的另一名女童玩女孩玩躲貓貓，冰櫃外的女童則是對冰櫃內女童揮手，旁邊有一名成年人在購物車，無法確認與二名女童關係。

網友紛紛留言，「在台中少管閒事」、「為什麼你的好市多都比較有趣」；也有網友表示，「有沒有可能小孩去玩躲貓貓，躲在裡面讓大人找不到，等找到時，可能為時已晚」；也有網友PO出高雄市好市多也有類似狀況，衛生局到場稽查的新聞。

食安處說明，此案已錄案，今天前往稽查，若查獲不符合食品良好衛生規範準則項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處補充，該業者亦對外發表聲明，為確保賣場安全、維護商品品質，並持續提供會員優質的購物環境，該賣場已全面檢視相關產品與設備。同時，也藉此提醒，切勿模仿此類行為，以確保自身與他人安全。