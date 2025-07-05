搶救花蓮觀光 縣府攜手易遊網、LINE推補助、「尋ｗay花路」集章優惠
花蓮拚觀光，縣府7日起推出「尋花路」電子集章活動，精選七大主題，串連全縣150間特色店家，用LINE集章每條路線最多可拿到2500元電子兌換券；也和易遊網聯手推出旅遊補助專案，透過易遊網預訂花蓮機加酒套裝行程或旅宿，每房最高現折2000元。
縣府暑假活動一波接一波，知卡宣親子戲水樂園、夏戀嘉年華、花蓮FUN暑假等活動陸續登場，也規畫旅遊補助、集章活動，鼓勵民眾到花蓮旅遊。
縣府觀光處表示，使用易遊網APP預訂「飛向花蓮行」指定花蓮套裝遊程與花蓮機加酒商品，補助折扣碼，兩人成行最高現減2000元；推薦「花蓮自由行2天」遊程，搭配立榮航空北花航線來回機票與花蓮星級飯店自由選，每人2490元起，搭配補助每人最低免1500元，需於11月30日前出發。
若喜歡更彈性的旅遊方式，也有「花現好宿」住宿補助，輸入折扣碼「Hualien500」可折抵每房基本補助500元；若選擇入住獲「GSTC」國際永續認證的飯店，輸入折扣碼「GSTC1000」可升級每房1000元補助，兩種面額每人限各使用一次，須於8月31日前入住。
觀光處7月7日起至11月9日推出「尋Way花路」電子集章活動，涵括北區的 Way晨食光、午後Ｗay悠、異國風Way、夜遊Way醺、中區的慢活Way旅、南區的食在地Ｗay及海岸線的藝遊Way境七條路線，結合 LINE官方帳號與Google地圖，民眾只要加入「尋 Way 花路」官方LINE帳號，於參與活動店家單筆消費滿150元以上（或以店家低消為主），上傳發票或收據等消費證明，審查通過後即可獲得電子章。
民眾在同一主題路線集滿5個章可領取250元電子兌換券，依此鄰推，單一路線最高累計可領2500元電子兌換券，可贈送LINE好友，或參與店家折抵消費。可上「尋Way花路」Facebook粉絲專頁了解活動內容。
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