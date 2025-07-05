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醫改會嘆狼醫查詢平台建置一拖再拖 衛福部還在找法源

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部原本要建置狼醫查詢平台一再延宕，目前仍在找法源依據，醫改會緊盯建置進度，呼籲讓民眾保有是最基本的知情權與安全網絡社會。本報資料照片
衛福部原本要建置狼醫查詢平台一再延宕，目前仍在找法源依據，醫改會緊盯建置進度，呼籲讓民眾保有是最基本的知情權與安全網絡社會。本報資料照片

鄭姓婦產科醫師因涉嫌性侵，遭通緝後棄保潛逃，再度讓婦產科醫師性平案件震撼社會；「狼醫」問題多年累積，屢屢引發公憤，卻始終缺乏有效遏止。醫療改革基金會批評，護短的體制正是惡行的溫床，而衛福部規畫的「狼醫查詢平台」進度卻一再延宕。衛福部今回應，仍在找尋法源依據。

衛福部今年1月曾公開承諾，3個月內完成研議，但進度一再跳票；今年5月21日再度在立法院允諾一個月內提出規畫，截至今日期限已過，卻仍看不到具體成果。醫改會執行長林雅惠質疑，主管機關對於性侵案件的態度消極，已嚴重損害病人權益，「難道病患就醫安全可以無限期拖延？」

林雅惠說，狼醫事件屢見不鮮，不僅嚴重破壞醫病之間的信任，更撕裂整體醫療專業形象。再者，專科醫學會至今沒有公開表態，沒有承擔責任，反而是青壯世代的醫師透過連署、聲明等行動，推動內部自省改革，才得以讓專業良知不被噤沒。

醫改會向專科團體代表喊話，應主動擔起專業自律的責任，公開承諾杜絕性暴力、捍衛醫療倫理。唯有嚴守職業道德，方能避免「劣幣驅逐良幣」，讓願意守護病人權益的好醫師，不被害群之馬連累。

衛福部次長林靜儀說，上周召開醫師懲戒委員大會，強化地方衛生局和社會局間的橫向聯繫。由於過往類似爭議案件，常常發生社會局已經處理完，但是衛生局卻要等到判決才會召開醫師懲戒委員會，導致進度落後，未來可望縮短懲戒委員會開會時間。

另外，林靜儀說，狼醫平台需要找尋法源依據，會看現有法律是有可配合之處，並且研議公布範圍是否只有醫師，或是其他醫事人員。

醫改會強調，建立可查詢醫師不當紀錄的平台，是最基本的知情權與安全網絡社會；大眾應該繼續追問：我們要等到什麼時候，才能真正終結這樣的包庇文化？

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