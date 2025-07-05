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丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險
丹娜絲颱風接近中，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，輕颱丹娜絲環流持續整合，外圍環流頗為廣泛，強度增強中，巔峰強度可達輕度颱風上限，若發展速度快，則可達中度颱風下限。今天屬於逐漸轉向的階段，明天轉向東北後，移動速度將會加快。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最新預報資料顯示，路徑變數正逐漸降低中，以「通過台灣海峽」的機率最高，差異剩下距離台灣陸地有多近，帶來的降雨規模也會有些差異。
若以目前資料來評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計明天入夜後暴風圈將率先接觸「台中至屏東、澎湖、金門」陸地，明天深夜至下周一午前穿越台灣海峽。如果颱風走快一點，時間就會提早一些。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天深夜至下周一午前丹娜絲穿越台灣海峽期間，也是最靠近台灣的時段，各地風雨最顯著時刻，西半部均會受到暴風圈影響，務必做好防颱準備。
至於高風險地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，包括彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、澎湖、金門、馬祖、苗栗及台中沿海。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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