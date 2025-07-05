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丹娜絲增強、暴風圈擴大 東南部及恆春半島大雨
中央氣象署持續發布丹娜絲颱風的海上颱風警報，今天上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約410公里之處，以每小時8轉13公里速度，向北北東進行。海上警戒：東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
根據最新資料顯示，第4號颱風丹娜絲過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向北北東移動，對東沙島海面、巴士海峽及台灣海峽將構成威脅，預計此颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。
颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
氣象署發布陸上強風特報，颱風外圍環流影響，今天新北市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
今天起台灣南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率，巴士海峽、台灣海峽南部及澎湖海面風浪亦將逐漸增大。
颱風外圍環流沉降影響，今天台北市、新北市、桃園市、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。彰化縣為黃色燈號。
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