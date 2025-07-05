末日預言災難沒來焦慮卻還在？ 心理師5方法讓你安心下來

日本漫畫家竜樹諒在作品《我所看見的未來》提及2025年7月5日可能發生災難的預言，引發關注。不少人擔憂，即使今天沒大型天災，是否災難仍可能在不久後到來。對此，諮商心理師提出5個方法，協助民眾減緩焦慮與恐慌情緒。

諮商心理師公會全聯會理事、開業諮商所所長黃柔嘉指出，不論是近期的「末日預期心理」，或是過去一段時間的戰爭、關稅等國際事件，都可能喚起人們對死亡的焦慮。尤其「末日預期」往往是一種集體性的情緒反應，在社會動盪下，更容易讓恐慌情緒堆疊加深。

以7月5日的「災難時刻」為例，黃柔嘉說，許多民眾甚至撐到傳聞的末日時間凌晨3時18分過後才安心入睡；即使預言中的時間已經過去，仍有不少人擔心整個7月都可能發生災難，持續陷入焦慮與恐慌。

黃柔嘉建議，面對焦慮情緒時，可先從身體放鬆開始，例如練習腹式呼吸法，或進行「身體掃描法」將注意力依序集中在頭部、喉嚨、胸口，一路往下延伸至腳底，覺察身體是否出現緊繃、焦慮等反應，並在過程中讓身體慢慢放鬆。

除了放鬆身體，也可以轉移注意力，從事自己感興趣的活動，或回頭檢視生活目標。黃柔嘉說，人對死亡的畏懼，往往來自「一個人來到這個世界，也要一個人離開」的孤獨感，但若能增強與親友之間的連結，便可有效降低孤獨與不安。

她也鼓勵民眾思考，近期生活中有哪些努力過的事情，這能提升「生存感」與「意義感」。當一個人有目標並付諸行動，這樣的投入會回饋到內心，讓人意識到「我其實很努力在面對焦慮，也努力在尋找生命的意義」，進而降低對死亡的困惑與不安。

在社交媒體使用上，黃柔嘉提醒，看到相關新聞或名人發文時，避免點擊與分享，減少自己持續暴露在焦慮資訊中。應有意識地規畫網路使用，選擇符合個人興趣的內容，避免社群平台持續推播聳動、危言聳聽的資訊。

黃柔嘉說，邀請親友實體見面，是減壓最有效的方式之一。即使網路提供某種連結感，但若能親自相聚、到戶外走走、欣賞自然景觀、短暫遠離3C產品，都能幫助情緒調節，減少「末日預期」與各種負面情緒的干擾。