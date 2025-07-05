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丹娜絲颱風來勢洶洶 蘇花、南橫等6大路段將實施管制

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
輕度颱風丹娜絲的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

因應丹娜絲颱風即將影響台灣，中央氣象署上午8時30分已經發布丹娜絲颱風海上颱風警報，公路局應變中心於上午8時30分二級開設。　　

公路局表示，已7月4日已召開工作會議辦理相關防汛應變整備作業。依最新情資顯示，於5日起逐漸受外圍環流影響，西南及東部沿海山區有出現強降雨發生機率，公路局將視風雨狀況發布預警警戒作為。

為維用路人安全將逐級提升警戒作業，依情資研判首波可能實施管制路段，包含台9線（蘇花公路）、台9丁線（蘇花公路） 、台9線（南迴公路）、台18線（阿里山公路）、台20線（南橫公路東段）及台29線（那瑪夏-五里埔路段），惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。　　

公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

丹娜絲颱風 情資

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