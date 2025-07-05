A型鏈球菌社區流行、食人菌也現蹤 學童染病2天毒性休克進ICU

暑假來臨，學童活動增加，第一線醫師臨床觀察，A型鏈球菌病人增加，除輕度感染咽喉炎、猩紅熱等症狀頻傳，甚至有病人送醫後出現毒性休克。林口長庚醫院副院長邱政洵說，近期幾乎每次門診都有2、3名A型鏈球菌猩紅熱個案，且不乏嚴重個案，1名8、9歲學童送醫後2天就發生毒性休克，送加護病房（ICU）住院，目前雖已轉至一般病房，但仍在觀察中。

邱政洵表示，A型鏈球菌感染對象以學童、青少年為主，輕症病人會出現發燒、肌肉酸痛、咽喉炎及猩紅熱症狀，猩紅熱則是咽喉炎外，合併全身皮膚出疹、發癢，以及舌頭上出現草莓狀突起等症狀，多數病人經抗生素投藥後，病情回穩，不過，少數病人因A型鏈球菌侵入肌肉組織，導致毒性休克、壞死性筋膜炎，早期不及時搶救，有生命危險。

邱政洵約1一周前收治1名因發燒肌肉痛送醫的8、9歲學童，確診為A型鏈球菌感染，不到2日內發生嚴重休克，被送進ICU，醫療團隊使用多項藥物緊急救治，立即投以抗生素、輸液、免疫球蛋白、升壓劑等，病人情況回穩，現已轉回一般病房，血壓已回到正常值，持續觀察中。這類毒性休克症候群病人，早期積極沒有搶救，死亡率高，須特別留意。

長庚醫院監測，2024年發現容易引發毒性休克症候群的A型鏈球菌M1在台灣現蹤，甚至出現被稱為「食人菌」的M1UK分型。邱政洵表示，A型鏈球菌陽性個案近2周明顯增加，門診許多國小高年級病人感染，目前除A型鏈球菌外，新冠病毒等傳染病也在流行，呼籲民眾應多留意，注意公共衛生，參與人多活動，應該勤洗手、盡量佩戴口罩。

疾管署發言人羅一鈞表示，疾管署10多年前就已取消A型鏈球菌法定傳染病，因此沒做個案趨勢分析，無法了解近期趨勢。疾管署提醒，民眾要避免感染A型鏈球菌，平日應維持良好的個人及環境衛生，保持雙手清潔，並正確洗手，流行期間減少出入人潮擁擠公共場所，接觸患者呼吸系統分泌物後應立即洗手。