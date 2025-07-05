丹娜絲暴風侵襲機率曝 8縣市風險最高 慎防強風豪雨

丹娜絲颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天東南部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。大雨特報區域包括恆春半島、台東縣、蘭嶼綠島，預計影響到明天上午，注意雷擊及強陣風。

根據中央氣象署公布的各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率圖，多達8個縣市侵襲機率超過70%，以澎湖縣90%與連江縣76%最高。

本島部分，彰化縣74%、苗栗縣73%、新竹市72%、新竹縣71%、台中市71%、嘉義縣70%。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，明天丹娜絲颱風從台灣海峽逐漸北上，各地都會有陣雨或雷雨，其中南部和東南部下雨的時間長，澎湖、金門、馬祖可能出現局部大雨，南部和東南部甚至會出現局部性豪雨。

伍婉華表示，丹娜絲為範圍不是很大的颱風，但要提醒，只要是颱風，颱風暴風圈所在區域都會有強風豪雨，未來外島的澎湖有可能會是颱風中心比較接近的地方，特別提醒澎湖縣要特別小心。