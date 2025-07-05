快訊

桃園風禾公園有蛇！民眾拍照PO網 網友留言不妙快閃

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

末日不是7月5日！農民曆揭「大凶之日」 他驚呼：跟921很像

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲逼近...雪霸國家公園今宣布停止入園 觀霧遊憩區明休園

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供

丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日上午8點30分起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園，請山友及民眾注意配合。

雪管處表示，中央氣象署已於上午8點30分發布丹娜絲颱風海上颱風警報，雪霸國家公園觀霧遊憩區及觀霧山椒魚生態中心配合林業及自然保育署新竹分署觀霧國家森林遊樂區，明天7月6日（周日）起同步實施預警性休園；另外，雪管處生態保護區從今天8點30分停止入園，觀霧地區攀登大霸尖山的大鹿林道東線也禁止進入。

後續實際恢復開園日期將待颱風警報解除後，視災損狀況與環境整理後再公告，相關問題可致電觀霧山椒魚生態中心詢問，電話037-276300；或查詢林業保育署新竹分署觀霧國家森林遊樂區公告訊息

丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園。圖／雪霸國家公園管理處提供

丹娜絲颱風 新竹 雪霸

延伸閱讀

丹娜絲上看中颱 高屏明天首當其衝 這些縣市依序受影響

丹娜絲來勢洶洶 西部平地、澎湖首當其衝 花東雨勢恐更大

侵台颱丹娜絲恐登陸 南部東部今防大雨 明至下周一影響最劇

林保署花蓮分署轄內森林遊樂區 7月6日預警性休園

相關新聞

丹娜絲「通過台灣海峽」機率最高 粉專：明晚暴風圈觸陸 14縣市高風險

丹娜絲颱風接近中，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，輕颱丹娜絲環流持續整合，外圍環流頗為廣泛，強度增強中，巔峰強度...

末日預言「真有海嘯怎麼辦」？氣象署曝逃生4準則：提升存活機會

日本漫畫家龍樹諒（竜樹諒）預言7/5可能會出現大災難，對此，氣象署表示，無論預言是否成真，對災害多一份注意、早一步準備，總是好事，更指出若真遇上海嘯來襲，務必做到4準則，能大大提升存活機會。

A型鏈球菌社區流行、食人菌也現蹤 學童染病2天毒性休克進ICU

暑假來臨，學童活動增加，第一線醫師臨床觀察，A型鏈球菌病人增加，除輕度感染咽喉炎、猩紅熱等症狀頻傳，甚至有病人送醫後出現...

丹娜絲增強、暴風圈擴大 東南部及恆春半島大雨

中央氣象署持續發布丹娜絲颱風的海上颱風警報，今天上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約410公里之處，以每小時8轉13...

國人年吃10億顆 食藥署修正史達汀類藥物仿單「必要時監測肝生化質」

史達汀（Statin）類藥物是三高患者降低膽固醇，避免心血管疾病最常使用藥物。衛福部食藥署近期公告史達汀類藥物中文仿單修...

別空跑！丹娜絲颱風警報 武陵農場：6日中午起預警休園

因應颱風丹娜絲發布海上颱風警報，為維護遊客人身安全，武陵農場將自7月6日（周日）中午12時起，實施預警性休園措施，暫停對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。