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丹娜絲逼近...雪霸國家公園今宣布停止入園 觀霧遊憩區明休園
丹娜絲颱風將侵襲台灣，雪霸國家公園管理處上午宣布今天7月5日上午8點30分起生態保護區停止入園，觀霧遊憩區明天起實施預警性休園，請山友及民眾注意配合。
雪管處表示，中央氣象署已於上午8點30分發布丹娜絲颱風海上颱風警報，雪霸國家公園觀霧遊憩區及觀霧山椒魚生態中心配合林業及自然保育署新竹分署觀霧國家森林遊樂區，明天7月6日（周日）起同步實施預警性休園；另外，雪管處生態保護區從今天8點30分停止入園，觀霧地區攀登大霸尖山的大鹿林道東線也禁止進入。
後續實際恢復開園日期將待颱風警報解除後，視災損狀況與環境整理後再公告，相關問題可致電觀霧山椒魚生態中心詢問，電話037-276300；或查詢林業保育署新竹分署觀霧國家森林遊樂區公告訊息。
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